高科大第9代太陽能電動車亮相 每小時耗能等於2支吹風機吹1小時

高科大師生研發的第9代阿波羅太陽能電動車於自動化工業展首度亮相，團隊計畫7月挑戰繞台灣1圈不充電。（高科大提供）

2022/05/19 12:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄科技大學研發的第9代阿波羅太陽能電動車，近日在2022高雄自動化工業展首度亮相，團隊正申請試車牌，計畫7月進行環島，挑戰繞台灣一圈不充電，展現其高節能的特色。

高科大模具系教授艾和昌帶領學生投入太陽能車電動車研發與製作技術近25年，從第1代阿波羅號至今，已研發到第9代，並多次出國比賽獲得優異成績揚名國際，受疫情影響，第9代還未能出國比賽，這次在自動化工業展是首度對外亮相。

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阿波羅九號太陽能電動車為雙人座四輪、低風阻的跑車外型設計，車長4.5公尺、寬1.5 公尺、高1.2公尺，不含駕駛淨重300公斤，最高時速120公里。全車底盤與外型採用碳纖與蜂巢複合材料製作，車頂鋪設轉換效率達25.1%的單晶矽太陽電池模組，可利用晴天時自動充電，「這是與一般電動車最大的差異所在」。

團隊表示，阿波羅九號的續航力超過520公里，定速75公里／時的耗能約等於2支吹風機吹1小時，相當節能。其太陽能電動車因具分散式自主發電，儲能優勢更勝於一般電動車。團隊正申請試車牌，將挑戰不充電或只充1次電即完成環島。

高科大師生投入太陽能車電動車研發與製作技術近25年，多次出國比賽獲得優異成績揚名國際。（高科大提供）

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