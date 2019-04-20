阿姆斯壯登月50週年 當年那件太空衣將公開展出！

2019-04-20 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕全球第1個踏上月球的太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong），登月時穿著的太空衣，在專家修復之後，將於今年7月16日展出。

綜合外電報導，今年是「農神5號」（Saturn V）帶著阿姆斯壯登陸月球的50週年，美國國家航太博物館（Smithsonian’s National Air and Space Museum）募款了71萬9779美元（約新台幣2217萬元），修復阿姆斯壯當初在阿波羅11號（Apollo 11）任務中穿著的太空衣，以及該次太空任務的其他相關物件。

修復完成的太空衣將在今年7月16日在美國國家航太博物館展出，館方特別製作了新款的展示櫃與人體模型，讓這件太空衣能夠被良好、安全地展示。

1969年7月20日，阿波羅11號登月任務將3名太空人送上月球，其中任務的指令長阿姆斯壯，是這次任務中第1個踏上月球表面的人，也是人類史上第1位登月的人，而當時他穿著的太空衣，至今也有13年未曾公開展出。

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