中途家庭打算安樂死具攻擊性米克斯 北市動保處介入逆轉結局

台北市動保處與中途家庭相約見面，歐嘎目前狀況良好。（圖由台北市動保處提供）

2022/03/17 16:27

〔記者楊心慧／台北報導〕米克斯黑犬「歐嘎」有無預警的攻擊行為，中途家庭「忍者軍團家」打算將歐嘎安樂死，在網路上引起討論，台北市動保處得知後，已介入瞭解，並向「忍者軍團家」說明《動物保護法》，中途家庭目前已同意繼續送養，不會執行安樂死。

「忍者軍團家」日前在臉書PO文說明來龍去脈，表示歐嘎因過去創傷經驗，每日活在緊張、恐懼與焦慮中，就算以藥物治療效果也有限，甚至為了攻擊其他狗掙斷項圈，也有攻擊人的案例，雖將歐嘎視為自己的孩子，也曾仔細評估收編的可能，但我們的能力不足，讓歐嘎與其他毛孩沒有風險與壓力地共同生活。

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「忍者軍團家」強調，盡一切努力後，做出安樂死決定，心裡比任何人都痛，但目前這是能為歐嘎及其他孩子做出最好的安排，若認識適合歐嘎的環境與飼主，請聯絡我們，很感謝大家的支持與關心，讓我們能與歐嘎一起有血有淚，但也幸福地生活到現在，可惜這樣的幸福，我們給不起永遠。

台北市動保處表示，已介入瞭解，並針對法規部分向中途家庭進行說明，歐嘎目前沒有生命危險，中途家庭已同意繼續送養，動保處會再持續關注歐嘎的送養情形。

動保處指出，昨晚確認犬隻「歐嘎」的狀況，犬隻狀態良好，並無受傷、受虐，也沒有害怕的情形，但確實對環境比較敏感，中途家庭也理解不得因為犬隻有攻擊性就做安樂死，會繼續幫歐嘎尋找合適的送養家庭。

動保處說，中途家庭因歐嘎在做行為治療，需跟飼養家庭一起完成，若貿然更換環境，攻擊性的狀況可能會更加嚴重，接納新環境也需要一段較長的適應期，所以希望歐嘎的下一個家庭就是牠一輩子的家，且可配合進行治療，才能順利幫歐嘎融入新的家庭。

動保處說明，具攻擊性的寵物是否得安樂死，據《動保法》規定，進行宰殺動物的條件，僅適用於危險發生的當下，並非指寵物具有攻擊性就能安樂死，在危險的狀態解除後，就已不適用，因此帶寵物去給獸醫師做安樂死的情境，並不符合法規。

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