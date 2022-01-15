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    農水署南投管理處長林庚辛屆退 王俊雄接任

    農田水利署長南投管理處長林庚辛（右）16日屆齡退休，處長一職將由台中管理處副處長王俊雄陞任。（記者陳鳳麗攝）

    農田水利署長南投管理處長林庚辛（右）16日屆齡退休，處長一職將由台中管理處副處長王俊雄陞任。（記者陳鳳麗攝）

    2022/01/15 23:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國的農田水利會在前年10月1日改制為農田水利署南投管理處，首屆處長林庚辛後天（ 16日）屆齡退休，處長接任人選出爐，將由台中管理處副處長王俊雄陞任，而原南投處的副處長白政益也將調任台中管理處副處長，遺缺由工務組長陳明儀陞任。

    目前隸屬農委會農田水利署的南投管理處，改制公務機關後的首任處長林庚辛，在改制前擔任過兩屆南投水利會會長，且為配合水利會在2020年10月1日改制為公務機關，延長會長任期1年多，改制後接任南投管理處首屆處長至今，在南投水利會工作40多年。

    南投管理處長資格，必須是九職等以上公務員，或曾在水利會擔任6年主事主管，農委會本月7日到草屯鎮參加平林擴大灌溉服務工程開工典禮中，即公開向將屆退的林庚辛表示感謝，而當時新任處長人選還未定，經過1個禮拜接任人選出爐，將由台中管理處副處長王俊雄陞任，南投管理處將在16日下午舉辦交接典禮。

    此次除處長之外，副處長也有異動，原南投管理處副處長白政益，調任台中管理處副處長，而南投管理處副處長一職，由該會工務組長陳明儀陞任。

    林庚辛出自南投縣有名的政治家族，伯父是前司法院長林洋港，叔叔是前南投縣長林源朗。而在水利會改公務機關前，有多個水利會強烈反對改制，林庚辛認為南投水利會是窮會，很多經費靠中央補助，因此林庚辛贊成改制為公務機關，但也因為贊成改制，2018年1月下旬還被國民黨南投縣黨部祭出停權兩年的黨紀處分。

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