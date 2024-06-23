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「最美圖書館」電影院棟掛上影城招牌 可望暑假試營運

桃園市立圖書館總館電影院棟，近日掛上影城招牌。（記者鄭淑婷攝）

桃園市立圖書館總館電影院棟，近日掛上影城招牌。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/23 16:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「全台最美圖書館」稱號的桃園市立圖書館總館，圖書館棟去年9月正式營運，另1棟電影院棟卻是一波三折，近日已掛上影城招牌，民眾引頸企盼問「何時能開幕」，館方表示，正在掛件申請室內裝修許可及使用執照，若順利可望趕在暑假期間試營運。

桃市圖總館分為2棟建築物，圖書館棟在前年底試營運，去年9月正式營運，成了桃園最美打卡地標，因有容留人數管制，每到假日經常出現排隊入館人潮，但電影院棟前年爆出營運商在未獲市府核發建築執照前，擅將2、3樓空間增加夾層作為美食街等用途，進駐的影城也與原本所提不同，市府建管處隨即勒令廠商停工，建管處並以違反建築法、館方以違反促參契約，總計開罰148萬元。

電影院棟工程一波三折，開幕日期不斷延宕，近日終於掛上影城招牌，館方表示，目前工程大致完成，正在申請室裝許可及使用執照中，影城有3加1（規模較小）廳，總計393個座位，2、3樓文創賣場及餐飲也會一併完成，屆時也會有大型超商進駐，若請照順利可望趕在暑假期間試營運。

對於影城規模只有3加1廳，有民眾認為，規模似乎有點小，當初規劃有8廳，如今縮水砍一半，別的影城1個廳就包辦全部了；也有民眾認為，規模雖小但還可接受，尤其影城旁邊就是圖書館不多見，可相互合作舉辦電影講座。

對此，館方表示，電影市場除了影城，近年崛起的線上影視隨選服務，讓民眾看電影的選擇及管道變得多元，因此，廠商希望採取比較彈性的空間配置，並承諾會視狀況隨機調整，像是2樓平台可變身室內外播映場。

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