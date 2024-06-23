冰沙、親水池抗豔陽 南化芒果節產地活動打頭陣

台南國際芒果節系列的產地活動，南化區打頭陣，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/23 16:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2024台南國際芒果節系列的6大產區活動今起登場，由南化打頭陣，除了地方特色的展售會之外，也安排精彩的表演助興，還有闖關遊戲，氣氛熱烈，雖然烈日當空，公所準備了消暑的冰沙與親水池，對抗豔陽，人潮仍陸續湧至。

活動在南化天后宮廣場舉辦，公所承辦，今年以「芒果歐伊細」為主題，規劃了芒果市集、芒果闖關、芒果輕旅行等單元，並邀請在地的小農、社區與協會等進行特色展售，美味行銷山城之美。

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南化區公所今年首度結合地方農會、產銷班與合作社等，推出優質愛文義賣活動，各界迴響熱烈，認購相當踴躍，今天的開幕典禮上，特地將所得5.5萬元，以及20箱芒果全數捐給家扶中心，場面溫馨。

今天的開幕儀式，民進黨立委陳亭妃與市府的農業局主任秘書吳威達與觀旅局專門委員丁玲琍等各界貴賓都出席，隨後由南化區長徐全立發放兌換券，鼓勵民眾消費，持續帶動買氣。

由於山區豔陽高照，現場芒果冰沙的人氣最旺，而公所精心安排的兒童戲水池，也深受親子喜愛，無論吃的或玩的，都讓大小朋友可以清涼、消暑一下。

徐全立說，今年的芒果節活動結合了臺南400，特地設定「3+1」目標，就是讓農民得「利」、使企業獲「利」、提升社會福「利」與擴大公共「利」益。

徐全立表示，上週邀請南化侯家果菜運銷合作社共同行銷，與鮮自然茶飲連鎖簽訂MOU，為熱情的夏季，推出清涼可口的「楊枝甘露」，藉由多元利用，增加農民收入。

徐全立提到，日前也在台南大遠百舉辦快閃市集活動，讓在地的芒果、蜂蜜、黑糖與精油等，前進市區，擴大消費客群，也打響品牌知名度，農民得「利」之餘，也使企業獲「利」。

徐全立指出，義賣捐助家扶，則讓今年的活動增加了社會福「利」的元素，而透過芒果節的舉辦，山城熱鬧起來，參與者玩得開心、吃得滿足，留下美好的回憶，擴大市府為民眾所做的公共「利」益。

南化芒果節艷陽高照，公所準備清涼的親水池，深受小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

今年的南化芒果節還推出優質愛文義賣活動，捐助家扶中心。（記者吳俊鋒攝）

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