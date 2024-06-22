農業部政次讚「品質有史以來最好」 台南國際芒果節登場

台南國際芒果節熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/22 15:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應到來的產季，台南國際芒果節今天登場，熱鬧推廣，有優質的芒果展售會與消暑的芒果冰、創意的芒果料理等，美味行銷，參加揭幕典禮的農業部政務次長胡忠一更直接向日本外賓誇口「今年品質是有史以來最好」，值得多採買。

今天的開幕典禮在走馬瀨農場舉行，由市長黃偉哲主持，宣告系列台南國際芒果節正式起跑，日本富士宮市長須藤秀忠，以及高崎市、水上町等官員與民代等人也率交流團參加。

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包含胡忠一、立委郭國文、副議長林志展，還有地方公所、農會、民代等各界貴賓都應邀出席，與黃偉哲共同歡迎邀民眾來台南享受夏季芒果之旅。

黃偉哲表示，台南是國內最大的芒果生產地，無論鮮食，或製作芒果冰、芒果乾、芒果甜品等，都非常美味，值得推薦。

黃偉哲說，台南也盛產文旦、鳳梨、胡麻、火龍果等，希望未來透過優質農產交陪，除日、韓、星、馬、港、澳主要市場外，也逐漸拓及加拿大、紐西蘭等地。

胡忠一指出，台灣改良芒果年產量約16.7萬公噸，產值高達81億元，今年收成雖然稍有減少，但因雨水較為充足，品質是有史以來最好。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長周秀隆提到，持續與市府合作辦理「台南熱帶水果國際採購日」，邀請海外買主造訪進行採購洽談，每年下單金額估計近1850萬美元，成績斐然。

睽違5年再次來台南的須藤秀忠則強調，每年特別期待夏季品嘗到芒果獨特美味，期許未來雙方在各領域都能有更深度交流，建立夥伴關係。

台南國際芒果節熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

現場還有芒果創意料理、芒果多元品種的展示。（記者吳俊鋒攝）

現場還有芒果創意料理、芒果多元品種的展示。（記者吳俊鋒攝）

台南國際芒果節揭幕，民眾進場採買。（記者吳俊鋒攝）

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