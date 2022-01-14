疫情催熟教育遠距 教部研議數位學分再放寬

2022年全國大專校院校長會議邁入第2天會議，教育部邀集162所大學校長及代表召開提案討論。（記者吳柏軒攝）

2022/01/14 11:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊教育，為避免群聚，教育部一度實施全國停課、也催熟各校遠距教學，全國大專校院校長會議中再提案，建議放寬遠距教學課程定義、畢業總學分比例等，教育部認同此趨勢，將請各校收集實務意見，研修相關辦法，讓遠距學分有機會超過總學分一半。

2022年全國大專校院校長會議今（14日）邁入第2天會議，教育部邀集全國162所大學校長與代表，眾人針對高教各項議題進行提案討論；成功大學提案，考量疫情，大學課程多準備線上教學等模式，且遠距內涵跟過去有許多差別，建議教育部放寬現行遠距教學課程的定義，並簡化學生修習遠距課程的畢業總學分數等作業。

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教育部高教司長朱俊彰表示，受到疫情影響下，已啟動安心就學措施，指示各校在學生修業、畢業學分、課程時數等提供彈性，可從寬認定、不用報備；而長遠來看，遠距教學朝鬆綁趨勢，如現行畢業總學分中遠距學分不得超過2分之1，將與各校一起討論放寬，但會同步加強各校課程自我品保機制。

教育部長潘文忠說，疫情帶來非常大衝擊，不止大學，國民教育也改變，遠距教學成為必要措施，許多教師也快速適應調整，但遠距不光為了疫情應變，更是未來趨勢，目前「專科以上遠距教學實施辦法」確實保守，各校不易施展，將邀集各校代表共同研修，可收集實務意見，在兼顧教學品質下，提供遠距教學彈性，適應未來長遠數位發展。

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