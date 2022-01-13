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    蔡英文出席大學校長會議 感謝各校守住校園疫情

    總統蔡英文參加今年大專校院校長會議，致詞感謝各校守住校園疫情，並暢談高教轉型，如面臨少子化挑戰，走向產學共同培養人才，推動技職技術力走向世界、雙語國家政策等，期許眾人一起努力高教未來。（記者吳柏軒攝）

    總統蔡英文參加今年大專校院校長會議，致詞感謝各校守住校園疫情，並暢談高教轉型，如面臨少子化挑戰，走向產學共同培養人才，推動技職技術力走向世界、雙語國家政策等，期許眾人一起努力高教未來。（記者吳柏軒攝）

    2022/01/13 10:49

    〔記者吳柏軒／雲林報導〕2022年全國大專校院校長會議因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響停辦2年，籌備3年後今（13日）成功在雲林科技大學舉辦，總統蔡英文到場致詞，感謝各校在守住校園疫情，並暢談如少子化高教轉型、推動產學共同培養人才，發揮技職技術力走向世界、執行雙語國家政策等，期許眾人共同努力高教未來。

    蔡英文今面對全國162所大專校院校長與代表，向眾人致詞表示，原先檢討自己多年未參加校長會議，後來發現竟是疫情停辦2屆，而疫情帶來許多改變，感謝各位校長疫情期間配合政府各項政策措施，校園落實防疫工作，包含彈性調整授課與行政作業，保障大專學生學習權益，未來面對新一波疫情，再次拜託眾人跟政府一起努力，共同守住校園疫情防線。

    蔡英文也說，全國大專校院校長會議對高教發展有非常重要意義，今年主題「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」，代表高教未來發展處在快速進步、高速變動的時代，面對少子化嚴峻挑戰，無論大學或技職都要整合產學各界能量，跨領域共同培養專業人才。

    蔡英文說，如政府推動高教深耕計畫，持續協助各校找到辦學特色，也讓學生跟實務職場結合，並實踐社會責任，有看到學校與社區結合，讓餐飲系學生參與長輩共餐、打造健康飲食等，就是很好的特色教學。

    蔡英文也指出，政府也建立產學共創學院模式，去年完成產學創新條例修法，讓學界跟業界能夠更緊密合作培育人才，去年4所半導體學院成立，這幾天又傳來成立第5所半導體學院的好消息，這種產學共創模式未來將複製在循環經濟、人工智慧、智慧製造、金融等其他領域。

    蔡英文還說，曾說過要讓台灣以技術力走向世界，促進技職教育發展也是重要政策，已規劃6大核心戰略產創基地，投入24億元，培育產業人才；另也持續發展2030雙語國家政策，不少學校已開設雙語、英語教學課程，擴大招收境外生等創造多元環境，提醒英語能力可幫助學生就業，感謝各校努力與付出，最後盼政府跟學界一起努力，讓台灣人才更有競爭力。

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