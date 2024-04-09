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高雄表參道計畫遭質疑停頓 市府：今年爭取3千萬硬體經費

市議員何權峰（左）質疑看不到高雄表參道計畫的實質內容，經發局長廖泰翔（右）強調今年度爭取3千萬硬體經費。（記者葛祐豪翻攝）

市議員何權峰（左）質疑看不到高雄表參道計畫的實質內容，經發局長廖泰翔（右）強調今年度爭取3千萬硬體經費。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/09 11:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄火車站2棟新大樓即將完工，市長陳其邁提出的高雄表參道計畫遭質疑停頓；對此，經發局長廖泰翔今在議會答詢時稱，今年度爭取3千萬硬體經費，希望以表參道周遭商圈為主。

高雄火車站區工程將在2025年完工，商業大樓及旅館大樓2027年營運，市長陳其邁2020參選時提出「高雄表參道計畫」，也就是新高雄火車站前「一豎六橫」的大型造街計畫，但迄今未見實質進度。

市議員何權峰今天在議會財經部門質詢時指出，陳其邁市長競選時提出的高雄表參道計畫，民眾非常期待，認為能帶動商圈發展，但3年多過去，計畫還在，實質內容卻看不到。

對此，高雄市經發局長賴泰翔指出，高雄表參道計畫，府內仍有相關計畫追蹤，包含周邊綠廊設置、 商圈活動等，例如去年舉辦聖誕生活節，希望以中軸線為主，今年度也爭取3千萬硬體經費，也希望以表參道周遭商圈為主。

賴泰翔說，高雄火車站2棟大樓工程完工招租後，再配合周遭商圈做整體性招商與活動規劃。

何權峰詢問，高雄火車站周遭的三民區商圈，有大連街皮鞋街、後驛商圈、長明街商圈、三鳳中街等4個商圈，市府未來如何協助發展？

廖泰翔強調，三鳳中街今年初與蝦皮合作，把年貨搬到線上販售；長明街由服飾漸轉型為電子，盼塑造不同形象；大連街則有二代接班，讓製鞋更年輕化；成衣大宗的後驛商圈雨傘裝飾很成功，市府有舉辦比賽。明年度會有整合計畫，把這幾個商圈串聯一起。

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