關懷苗縣弱勢家庭 慶福基金會贈逾4千條保暖氈

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，捐贈苗栗縣4457條科技保暖氈，將分送獨居老人、特殊境遇等弱勢家庭。（縣府提供）

2022/01/13 20:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，繼捐助炎夏的涼爽機能衣與寒冬的保暖發熱衣後，在苗栗縣議長鍾東錦與企業家彭錦淼牽線下，13日再捐贈苗栗縣4457條科技保暖氈，將分送獨居老人、特殊境遇等弱勢家庭。

慶福社會福利慈善事業基金會是由力誠與彩力兩家公司的董事長蘇慶福及其妻李純，於2015年成立，多年來持續在社會公益與教育領域無私奉獻。而鍾東錦與彭錦淼，與蘇慶福素有深厚交情，加上對縣長徐耀昌帶領的縣府團隊非常信賴，很快促成這樁溫馨美事。

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捐贈儀式13日在苗栗縣議會舉行，由鍾東錦與副議長李文斌代表捐贈4457條科技保暖氈，徐耀昌率同縣府社會處長楊文志受贈，並頒狀感謝蘇慶福伉儷寒冬送暖，及鍾東錦與彭錦淼積極居間協助。

徐耀昌表示，鍾議長鍾東錦去年牽成兆豐金控保險公司贊助縣內2040位智能障礙朋友，提供享有意外險和失能險的保障；今又結合企業家彭錦淼爭取慶福基金會捐贈科技保暖氈，在低溫來襲之際，可及時嘉惠獨居老人、特殊境遇等弱勢家庭，及家暴緊急庇護中心等機構的個人或住民。

縣府社會處表示，保暖氈將透過縣內29個社福機構與團體協助，盡速送達需要的家戶中，讓弱勢鄉親普遍受到照顧，溫暖過好年。

捐贈儀式在苗栗縣議會舉行，由縣議長鍾東錦（左2）與副議長李文斌（左1）代表捐贈4457條科技保暖氈，由縣長徐耀昌（右2）率同縣府社會處長楊文志（右1）受贈。（縣府提供）

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