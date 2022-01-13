南湖高中、北一女示範數位校園 柯文哲：加速推廣至其他學校

台北市長柯文哲13日赴南湖高中出席110學年度智慧校園4.0成果展。（記者張嘉明攝）

2022/01/13 18:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲將推動數位校園作為成就智慧城市的重要場域，今至智慧校園示範學校之一的南湖高中視察數位學生證結合體溫感測以及到離校刷卡、智慧點餐、健康管理、智慧圖書館等多項e化服務，並強調加速校園轉型勢在必行，進而可改變國家，北市將從示範學校出發，逐步推展到其他校園。

柯文哲今出席台北市110學年度智慧校園4.0成果展，體驗以學生全日學習及生活為基礎的數位校園設計，包含以數位學生證結合體溫感測以及到離校刷卡、智慧點餐、健康管理、智慧圖書館等多項e化服務，另還有台北酷課雲4.0的課間及課後師生互動成果。

請繼續往下閱讀...

柯文哲指出，台北市過去由北一女以及南湖高中為智慧校園示範學校，第一波從智慧點餐系統、智慧保健系統等應用服務到第二波智慧圖書館、體溫感測識別系統、悠遊卡餘額轉置等應用，先由兩校作為示範場域，待模式確定後就可適用至其他高中職並推行到國中小。

柯文哲強調，改變國家須從教育做起，校園作為培養未來人才的場域，加速校園數位轉型勢在必行，尤其在高中階段為小孩轉為成年的階段，因此在高中校園推動E化，才可更快投入社會、改變國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法