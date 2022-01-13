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    首頁　>　生活

    確診者擅自關病房排氣設備 柯文哲：什麼奇怪的人都有

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」。（記者楊心慧攝）

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」。（記者楊心慧攝）

    2022/01/13 12:29

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯合醫院中興、仁愛院區發生院內感染，引起各界關注，如今卻被爆有部分民眾竟將病房當作飯店，擅自關閉病室內抽風設備，造成醫療人員恐慌與安全危機；台北市長柯文哲嘆，這個社會什麼奇奇怪怪的人都有，與其把病人分散在所有醫院，讓每個地方費盡心思去防守，不如把每個人都集中。

    台北市醫師工會表示，病室內負壓或通風設備對醫療安全極重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險，也增加醫護心理負擔，盼主管機關針對擅自關閉排風設施的危險行為，以傳染病防治法或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員安全。

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，被問到部分民眾擅自關閉病室內抽風設備是否有罰則，柯文哲表示，這個社會什麼奇奇怪怪的人都有，與其把病人分散在所有的醫院，讓每個地方費盡心思去防守，不如把每個人都集中。

    柯文哲強調，他已下令劍潭活動中心作為防疫專責旅館重啟，這樣才不會搞得遍地烽火，遍地烽火每個地方都要防守，太累了。

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