1張圖秒懂！ 彰化市春節垃圾清運時間出爐

彰化市公所清潔隊公布農曆春節一般垃圾、資源回收及生、熟廚餘時間表。（翻攝自清潔隊臉書）

2022/01/13 11:56

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節腳步近，家家戶戶陸續展開大掃除，彰化市公所清潔隊公布一般垃圾、資源回收及生、熟廚餘時間表，其中2月1日大年初一至4日大年初四停止收運垃圾，市民可利用5個定時定點垃圾收集處，以及清潔隊春節期間規劃的5條垃圾清運路線。

根據清潔隊制定的清運時程，1月28日至30日的3天期間，每天早上都是11點清運，1月31日除夕當天是上午9點清運，2月1日大年初一至4日大年初四停止收運垃圾，2月5日大年初五早上9點清運，2月6日大年初六週休停止收運垃圾，2月7日恢復正常清運垃圾。

請繼續往下閱讀...

農曆春節將屆，家家戶戶開始大掃除，清潔隊呼籲，關於家戶大型家具清運，請市民先將家具放置住家門前，再到清潔隊網頁登記（網路預約優先處理），或電話聯絡清潔隊清運，約2至5個工作天完成清運，受理登記至1月28日，切勿放置空地或集中堆置，避免影響市容觀瞻。

至於春節垃圾清運，大年初一至初四，一般垃圾車停止收運，民眾可以利用彰化市5個定時定點垃圾收集處（收集時間上午6點30分至8點30分），以及清潔隊春節期間規劃的5條垃圾清運路線（定點處及春節收集路線及時間，可至彰化市清潔隊網站或清潔隊臉書查詢）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法