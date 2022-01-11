南投13鄉鎮市春節停收垃圾時間出爐 環保局籲做好垃圾分類

南投縣環保局長李易書提醒民眾在年終大掃除時要確實做好垃圾分類。（記者張協昇攝）

2022/01/11 12:29

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，南投縣政府環保局11日在縣府中庭召開家庭清潔月宣導活動，並發布13鄉鎮市春節暫停收運垃圾時間，除了草屯鎮是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收外，其他鄉鎮市公所清潔隊都是初一到初四停收垃圾4天，環保局長李易書也提醒民眾在年終大掃除時要確實做好垃圾分類，分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等3大類，才能有效減少南投的垃圾量。

家庭清潔月宣導活動記者會，由草屯平林社區發展協會的夥伴們以精進生活減少廢棄物為主題，演出廢棄物減量、垃圾分類等的舞台劇，提醒在辦活動時要盡量減少使用免洗餐具，鼓勵大家自備環保餐具，社區更是以身作則全部改為不鏽鋼的環保餐盒做長輩供餐的便當，有效減少垃圾量。

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環保局長李易書隨後扮演成清潔者，上場說明今年春節垃圾清運的原則，民眾可配合各鄉鎮市公所規劃大型傢俱清運及春節收運垃圾期程，預約後清潔隊將免費到府清運，他也提醒大家在春節打掃除時也要注意垃圾分類，減少垃圾量。

現場也邀請13鄉鎮市公所的代表到場與會，手持各鄉鎮市巨大垃圾登記清運時間及聯絡電話之手拿板，依序宣導農曆春節期間，有巨大垃圾清除需求的民眾可電洽在地清潔隊登記，清潔隊會安排專車依預約的時間免費到府清運，讓民眾擁有更乾淨的居家環境。

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