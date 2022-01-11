南投13鄉鎮市春節停收垃圾時間出爐 環保局籲做好垃圾分類
2022/01/11 12:29
〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，南投縣政府環保局11日在縣府中庭召開家庭清潔月宣導活動，並發布13鄉鎮市春節暫停收運垃圾時間，除了草屯鎮是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收外，其他鄉鎮市公所清潔隊都是初一到初四停收垃圾4天，環保局長李易書也提醒民眾在年終大掃除時要確實做好垃圾分類，分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等3大類，才能有效減少南投的垃圾量。
家庭清潔月宣導活動記者會，由草屯平林社區發展協會的夥伴們以精進生活減少廢棄物為主題，演出廢棄物減量、垃圾分類等的舞台劇，提醒在辦活動時要盡量減少使用免洗餐具，鼓勵大家自備環保餐具，社區更是以身作則全部改為不鏽鋼的環保餐盒做長輩供餐的便當，有效減少垃圾量。
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環保局長李易書隨後扮演成清潔者，上場說明今年春節垃圾清運的原則，民眾可配合各鄉鎮市公所規劃大型傢俱清運及春節收運垃圾期程，預約後清潔隊將免費到府清運，他也提醒大家在春節打掃除時也要注意垃圾分類，減少垃圾量。
現場也邀請13鄉鎮市公所的代表到場與會，手持各鄉鎮市巨大垃圾登記清運時間及聯絡電話之手拿板，依序宣導農曆春節期間，有巨大垃圾清除需求的民眾可電洽在地清潔隊登記，清潔隊會安排專車依預約的時間免費到府清運，讓民眾擁有更乾淨的居家環境。