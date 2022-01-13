強烈冷氣團續發威！越晚越冷明晨下探8度 下週合歡山可望追雪

中央氣象局預估，今晚至明晨又有一波相較強冷空氣南下，低溫特報範圍較昨天更廣，包括高雄以北、宜蘭、花蓮以及金門局部地區可能下探8至9度。（資料照）

2022/01/13 10:54

〔記者陳心瑜／台北報導〕強烈大陸冷氣團持續影響，今天北部整天寒冷，中南部早晚局部低溫也可能下探8、9度。中央氣象局預估，今晚至明晨又有一波相較強冷空氣南下，低溫特報範圍較昨天更廣，包括高雄以北、宜蘭、花蓮以及金門局部地區可能下探8至9度。週六、下週日才會回暖，不過下週一又有一波東北季風南下影響至下週四，合歡山、玉山有機會降雪。

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫為雲林縣9.1度、嘉義縣9.1度、雲林縣古坑花卉中心9.4度，預估今晚明晨台北市低溫約12.3度，低溫雖然不像昨天週三清晨，但體感上的寒冷感受已接近。

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中央氣象局預報員陳伊秀說，今天高雄以北感受涼冷，北部整天只有15至17度，僅有高、屏白天高溫可達22至24度，中部高溫約22至24度。

陳伊秀說，今天降雨範圍比昨天少，上午東半部、基隆北海岸以及大台北山區有零星降雨，北部白天依然雲多，預估東半部地區、大台北山區北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；中部平地、南部地區皆為多雲到晴。

陳伊秀說，下週二、下週三（18、19日）中部高山如合歡山、玉山有降雪機率，由於下週一有一波東北季風報到，預報強度目前未達大陸冷氣團，不過因為華南雲雨區下週二東移，中部高山有降雪機會。

中央氣象局發出低溫特報，今天至14日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晚至明上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

此外，東北風增強，今天下午起台南以北、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，澎湖箱網等海水養殖產業並請特別注意寒害，且清晨時基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動需注意安全。

氣象局發布低溫特報涵蓋高雄以北、宜蘭、花蓮以及金門局部地區，今晚明晨感受最強烈。（氣象局提供）

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