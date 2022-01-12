強烈冷氣團達標！今起一路冷到週末 台南以北嚴防8度低溫

吳德榮表示，這波強冷空氣已達強烈大陸冷氣團強度門檻，今起至週五（14日）仍有個位數極低氣溫出現的機率，提醒民眾注意。（資料照）

2022/01/12 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晨本島平地最低溫為苗栗的9.2度，氣象專家吳德榮表示，這波強冷空氣已達強烈大陸冷氣團強度門檻，今起至週五（14日）仍有個位數極低氣溫出現的機率，提醒民眾注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今日白天冷空氣略減弱，明日將再增強，今苗栗以北及東半部偶有零星短暫降雨，北台灣雲量較多，白天偏冷，中南部則在陽光照射下體感舒適，早晚均寒冷。

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他說，今日北部氣溫約10至15度，中部10至22度，南部11至25，東部11至23度。

吳德榮表示，明日逐漸轉乾，北台灣雲量減少、中南部晴朗，僅東半部偶有局部短暫降雨機率；週五各地大多晴朗，他說，民眾明後兩天在太陽下可能不會覺得冷，但入夜後強輻射冷卻發威，台南以北清晨仍有8至10度的平地最低溫，應注意保暖防寒。

吳德榮指出，根據最新模擬結果，週六、日（15、16日）冷空氣減弱，氣溫顯著回升，台灣呈現西晴東偶雨的天氣型態；下週一、二（17、18日）新一波冷空氣逐漸南下，迎風面的北、東部轉雨降溫，實際影響範圍與程度仍待後續觀察。

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