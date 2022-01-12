9縣市低溫特報 明恐「跌破10度」！急凍時刻曝光

預測今天（12日）傍晚至明天（13日）上午天氣都將持續寒冷。（資料照）

2022/01/12 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團持續影響台灣各地，氣象局今針對9個縣市發布低溫特報，預測今天（12日）傍晚至明天（13日）上午天氣都將持續寒冷。

氣象局指出，從今天下午到明天上午的低溫區域包括，基隆市、新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾特別注意保暖。

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天氣職人吳聖宇在臉書表示，低溫將持續到週五，大致為乾冷型態。由今天上午的實況圖來看，自周一晚間起往南擺動的短波槽已經來到日本附近，伴隨有明顯的氣旋發展，不過氣旋位置稍偏東，因此冷空氣主力還是往日本一帶走，台灣算是擦邊，但低溫的情況還是有出來，冷空氣算是深厚。

明天隨著另一個短波槽快速東移南壓，掠過台灣以北向東移動，第二波冷空氣又會逐漸補充下來，並且在明晚到後天（14日）清晨達到高峰，雖然第二波冷空氣強度沒有第一波來得強，但是會讓低溫的狀況再延續下去。

預計明晚到後天，中部、北部、東北部低溫有機會降到10到12度間，空曠地區有可能降到10度以下。

氣象局今針對9個縣市發布低溫特報，預測今天（12日）傍晚至明天（13日）上午天氣都將持續寒冷。（圖取自中央氣象局）

天氣職人吳聖宇在臉書表示，低溫將持續到週五，大致為乾冷型態。（圖取自天氣職人吳聖宇臉書）

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