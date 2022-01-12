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    注意保暖！週四全台冷吱吱 部分地區恐不到10度

    明天（13日）台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（資料照，記者陳志曲攝）

    明天（13日）台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（資料照，記者陳志曲攝）

    2022/01/12 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

    溫度方面，西半部及東北部低溫可來到11至14度，東部及東南部15至16度；沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中基隆、新北、竹、苗、雲、嘉、南投及金門有局部10度以下低溫出現的機率，應特別注意保暖，農林養殖業應嚴防寒害；預測高溫北部及東北部僅約15至17度，中及東部約20至21度，南部及東南部22至24度。

    天氣風險公司提醒，週四、五、六都會持續低溫，並要留意輻射冷卻，空曠地區的低溫會更明顯。另外，週末開始天氣將再度轉變，略為回溫並轉為晴天。天氣風險公司預期，下星期會有一波微弱的鋒面通過，但不會像最近如此低溫。

    此外，東北風增強，明天下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，澎湖箱網等海水養殖產業並請特別注意寒害；而清晨時基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

    紫外線方面，明天除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣紫外線指數為「低量級」之外，其他地區皆為「中量級」。

    空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，受強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普通；雲嘉南以南地區易有污染物累積；傍晚起有微量境外污染物移入，北部地區空氣品質稍差。

    明（13）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。（圖取自中央氣象局）

    明（13）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。（圖取自中央氣象局）

    明天除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣紫外線指數為「低量級」之外，其他地區皆為「中量級」。（圖取自中央氣象局）

    明天除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣紫外線指數為「低量級」之外，其他地區皆為「中量級」。（圖取自中央氣象局）

    空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，受強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普通；雲嘉南以南地區易有污染物累積；傍晚起有微量境外污染物移入，北部地區空氣品質稍差。（圖取自環保署空氣品質資訊網）

    空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，受強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普通；雲嘉南以南地區易有污染物累積；傍晚起有微量境外污染物移入，北部地區空氣品質稍差。（圖取自環保署空氣品質資訊網）

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