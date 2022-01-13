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    注意！ 全台18縣市低溫特報亮黃燈 北、東海岸防長浪

    中央氣象局上午10時10分發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等18縣市有10度以下氣溫發生的機率提醒民眾注意。（擷取自中央氣象局）

    中央氣象局上午10時10分發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等18縣市有10度以下氣溫發生的機率提醒民眾注意。（擷取自中央氣象局）

    2022/01/13 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團持續影響全台，各地天氣偏冷，中央氣象局上午10時10分發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等18縣市有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意。

    氣象局提醒，民眾應預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

    氣象局稍早亦發布長浪即時訊息，今晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，凌晨1時宜蘭（蘇澳）已觀測到1.6米的浪高，請沿海戶外活動或海上作業者多加注意。

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