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    強烈冷氣團籠罩！週三北台整天偏冷 中南部空品拉警報

    明（12）日強烈冷氣團籠罩，北台灣整天偏冷，中南部及花東白天稍回暖，不過早晚偏冷，要做好保暖。各地天氣多為多雲，僅東北部迎風面有零星降雨。（記者田裕華攝）

    明（12）日強烈冷氣團籠罩，北台灣整天偏冷，中南部及花東白天稍回暖，不過早晚偏冷，要做好保暖。各地天氣多為多雲，僅東北部迎風面有零星降雨。（記者田裕華攝）

    2022/01/11 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日強烈冷氣團籠罩，各地氣溫偏低，有些地方會有10度以下低溫，外出須做好保暖。另外，各地水氣逐漸減少，主要都為多雲的天氣，僅東北部迎風面會出現零星降雨。

    中央氣象局預報，明天北台灣感受整天偏冷，中南部及花東白天氣溫稍回暖，不過早晚偏冷，請農林養殖業注意寒害，大家也都要注意做好保暖。明天水氣逐漸減少，降雨減緩，各地主要為多雲的天氣，只有在迎風面的基隆北海岸及東半部降雨會較明顯一些，中部以北山區仍可能有些零星降雨。

    溫度方面，今晚至明（12）晨是這波冷空氣最冷的時候，台南以北及宜蘭普遍只有11、12度，其他地區也只有13至15度，局部地區溫度會再更低一些，也會有10度以下的低溫出現，其中新竹以北有持續10度左右氣溫發生的機率，各地都可以明顯感受到寒意，而白天高溫方面，北台灣預估15度左右，其他地區18到21度。

    氣象局也提醒，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風。

    天氣風險公司指出，這波冷氣團有機會達到強烈大陸冷氣團，預計在今晚至明（12）日清晨中部以北、東北部將下探至11度，東北部雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，但空氣將略為轉乾，週末水氣、雲量都會再減少，天氣轉為穩定且有機會見到陽光，溫度緩慢回升。

    紫外線方面，明天北部、東部大致為「低量級」；中部以南地區為「中量級」。

    空氣品質方面，明天竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

    溫度方面，明天台南以北及宜蘭普遍只有11、12度，其他地區也只有13至15度，局部地區會有10度以下的低溫，而白天高溫，北台灣15度左右，其他地區18到21度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天台南以北及宜蘭普遍只有11、12度，其他地區也只有13至15度，局部地區會有10度以下的低溫，而白天高溫，北台灣15度左右，其他地區18到21度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天北部、東部大致為「低量級」；中部以南地區為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天北部、東部大致為「低量級」；中部以南地區為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，明天中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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