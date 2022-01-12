為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    合歡山賞雪變玩「碰碰車」影片曝光！網轟：不要太靠勢

    得利卡撞上轎車，滑行數公尺才停下。（圖取自爆廢公社）

    得利卡撞上轎車，滑行數公尺才停下。（圖取自爆廢公社）

    2022/01/12 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷氣團來襲！12日合歡山氣溫都在零下2度，武嶺以上已呈冰凍世界。有網友轉傳一段在合歡山拍攝的影片，只見一輛得利卡在結冰路面上完全煞不住，一屁股撞上路中間的轎車，兩車一起撞滑了數公尺才停下，引來眾多網友討論，「看一堆白痴上山製造財損」。

    網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一段合歡山公路上的影片，只見鏡頭前一輛四輪驅動並且加裝雪鏈的得利卡，過彎後完全煞不住，直直撞上前方轎車車尾，從拍攝畫面中可看見，當時氣候環境惡劣，即使是白天也濃霧阻擋視線，公路上也都結冰或有融雪，雖然兩輛車都有加裝雪鏈，但如此惡劣環境下，得利卡仍然撞上轎車，滑行數公尺後才停下。

    意外發生後，鏡頭外傳來一陣尖叫，其他人連忙上前關心遭撞轎車乘客狀況，好險並沒有受到嚴重外傷，還能下車到路邊休息。

    眾網友都在文章底下熱議，「台灣人根本沒有雪地駕車的技巧與經驗，這種結冰路面幾乎沒有摩擦力，車速不能快，煞車不能急，更不能一次踩到底」、「以為裝了雪鏈就無敵了嗎」、「台灣山路根本不會撒化雪劑，都不知道這些人哪來的勇氣開車上山」、「連4wd再加鐵鏈的DELICA都抓不住了，所以真的不要太靠勢」。

    相關影片請見︰

    賞雪變玩「碰碰車」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國一雲林段今晚火燒車 疑自撞引發意外
    2022/01/12 20:23

    國一雲林段今晚火燒車 疑自撞引發意外

    合歡山零下2度成冰凍世界 傍晚5時起翠峰至大禹嶺預警性封閉
    2022/01/12 16:36

    合歡山零下2度成冰凍世界 傍晚5時起翠峰至大禹嶺預警性封閉

    年節送禮自用神攻略團聚就差這一味
    高速過彎撞車後竟彈入「閒置車格」網笑：玩命關頭可複製場景
    2022/01/12 15:14

    高速過彎撞車後竟彈入「閒置車格」網笑：玩命關頭可複製場景
    合歡山-2度成冰凍世界 台14甲武嶺至松雪樓段須加雪掛鏈
    2022/01/12 12:17

    合歡山-2度成冰凍世界 台14甲武嶺至松雪樓段須加雪掛鏈

    Honda FIT e:HEV 內外兼具全新出擊
    賓士高速撞進加油站！車頭撞毁零件噴飛 2男女送醫搶救
    2022/01/11 15:42

    賓士高速撞進加油站！車頭撞毁零件噴飛 2男女送醫搶救
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播