合歡山賞雪變玩「碰碰車」影片曝光！網轟：不要太靠勢

得利卡撞上轎車，滑行數公尺才停下。（圖取自爆廢公社）

2022/01/12 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷氣團來襲！12日合歡山氣溫都在零下2度，武嶺以上已呈冰凍世界。有網友轉傳一段在合歡山拍攝的影片，只見一輛得利卡在結冰路面上完全煞不住，一屁股撞上路中間的轎車，兩車一起撞滑了數公尺才停下，引來眾多網友討論，「看一堆白痴上山製造財損」。

網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一段合歡山公路上的影片，只見鏡頭前一輛四輪驅動並且加裝雪鏈的得利卡，過彎後完全煞不住，直直撞上前方轎車車尾，從拍攝畫面中可看見，當時氣候環境惡劣，即使是白天也濃霧阻擋視線，公路上也都結冰或有融雪，雖然兩輛車都有加裝雪鏈，但如此惡劣環境下，得利卡仍然撞上轎車，滑行數公尺後才停下。

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意外發生後，鏡頭外傳來一陣尖叫，其他人連忙上前關心遭撞轎車乘客狀況，好險並沒有受到嚴重外傷，還能下車到路邊休息。

眾網友都在文章底下熱議，「台灣人根本沒有雪地駕車的技巧與經驗，這種結冰路面幾乎沒有摩擦力，車速不能快，煞車不能急，更不能一次踩到底」、「以為裝了雪鏈就無敵了嗎」、「台灣山路根本不會撒化雪劑，都不知道這些人哪來的勇氣開車上山」、「連4wd再加鐵鏈的DELICA都抓不住了，所以真的不要太靠勢」。

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