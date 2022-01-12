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    合歡山-2度成冰凍世界 台14甲武嶺至松雪樓段須加雪掛鏈

    台14甲線武嶺到松雪樓路段須加掛雪鏈才能通行，武嶺有管制站和告示牌。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    台14甲線武嶺到松雪樓路段須加掛雪鏈才能通行，武嶺有管制站和告示牌。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    2022/01/12 12:17

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕冷氣團來襲，全台發布低溫特報，合歡山中午氣溫是零下兩度，山上下小雨短暫夾冰霰，武嶺以上已呈冰凍世界，連三角錐都結霜有如裹上白白的糖霜，武嶺以上路段也因路面結冰，公路總局公告14甲31~33K武嶺至松雪樓段限加雪掛鏈才能通行，該路段禁止機車、重機及乙類大客車進入。

    入冬後最強冷氣團來襲，氣象局預報合歡山有望下雪，一早就有民眾關注合歡山上的天氣狀況，也有人已上山等著追雪，不過到今天中午為止，合歡山武嶺氣溫雖已低到零下兩度，但因濕氣等條件未俱足，武嶺以上早已呈冰凍世界，停著的汽車舖著一層白霜，連警方的三角錐都結上白白的霜，而邊坡的樹枝也因霧淞而變成一根根的冰棍。台灣追雪團臉書社團的網友，紛紛以照片或文字回報山上狀況。

    「台灣追雪團」臉書社團團長江文正說，目前合歡山上的水氣斷斷續續，山上只有下雨和極短暫的雨夾冰霰，若要下雪可能得再等等。

    合歡山上的武嶺到松雪樓，因路面已結冰，公路總局上午已公告台14甲線31~33K即武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈才能通行，而該管制路段機車、重機和乙類大客車禁止進入，中午過後要上山的遊客特別注意。

    合歡山武嶺成冰凍世界，三角錐都結霜。（圖擷自「台灣追雪團」臉書社團）

    合歡山武嶺成冰凍世界，三角錐都結霜。（圖擷自「台灣追雪團」臉書社團）

    合歡山武嶺的邊坡樹枝都是霧淞，有如一根根冰棍。（圖擷自「台灣追雪團」臉書社團）

    合歡山武嶺的邊坡樹枝都是霧淞，有如一根根冰棍。（圖擷自「台灣追雪團」臉書社團）

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