王美惠極力爭取 嘉市蘭潭國中活動中心外牆整建有譜

嘉市蘭潭國中活動中心外牆將進行整建。（記者丁偉杰攝）

2022/01/12 18:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立委王美惠關心蘭潭國中活動中心外牆整建，及其他學校硬體設施更新與維護缺乏經費等問題，經積極向教育部爭取，昨天獲核定逾2400萬元經費，讓相關學校儘快改善教育設施。

「教育環境建設不能等！」王美惠表示，校園硬體更新與維護，攸關學生安全和教學品質，例如蘭潭國中活動中心因外牆磁磚龜裂剝落，已連續3年申請補助未果，校方雖在現場拉起封鎖線，但對師生安全恐造成危害，去年底她獲悉後，積極與教育部協調，歲末年終機關預算吃緊，成功爭取核定595萬元補助進行維修工程。

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對此市府表示，蘭潭國中活動中心外牆案，為避免即時性危險，教育處第一時間先補助學校部份經費做磁磚修補，本案學校原評估需求經費954萬元，中央核定尚不足104萬元，市長黃敏惠考量學校整體需求，指示教育處應予預算必要協助。

市府教育處長林立生說，為確保國中小教學相關設施設備完善安全，市府每年編列近1億元經費，依各校需求查核補助改善硬體設備，同時彙整各校需求後，報中央申請經費，並負擔縣市配合款。

另外，王美惠也向教育部爭取到1800多萬元經費，補助興嘉國小教學大樓缺乏樓梯扶手及防撞條等安全設備改善、志航國小、北興國中、興安國小等校園操場改善，及嘉義家職附幼教室修繕、餐飲管理科及幼兒保育科增添設備、嘉義高中圍牆修繕規劃費。

嘉市蘭潭國中活動中心外牆整建缺乏經費，立委王美惠成功爭取經費改善。 （記者丁偉杰攝）

蘭潭國中活動中心外牆磁磚龜裂剝落，校方在現場以封鎖線圍起來。（記者丁偉杰攝）

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