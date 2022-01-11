6個1的祝福 永保安康「111111」火車票熱賣

今天的年月日正好是「111111」，6個1的永保安康火車票熱賣。（記者吳俊鋒攝）

2022/01/11 20:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是民國111年1月11日，台鐵永康站到保安站的「永保安車」區間車硬卡車票，年月日「111111」正好是特別的連號6個1，也有6個億的諧音，尤其在農曆春節前，具祝福、旺財的吉祥寓意，相當討喜，永康火車站熱賣2500張，約為平常的60倍。

永康站長曾俊銘表示，考量疫情，並未辦理紀念票的相關活動，避免群聚風險，今天多是民眾自發性前來，不僅自己帶回家典藏，有的還幫親朋好友代購，買氣熱絡。

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台鐵永康到保安的硬卡車票，站名正好形成「永保安康」字樣，最早是由作家張曼娟取材寫入小說故事中，一炮而紅；具有祝福、吉祥意涵的車票，深受歡迎，尤其配合特定日子，更是熱賣，民國99年的9月9日，代表「長長久久」，當時搶購人潮就大排長龍。

今天永保安康車票熱賣2500張，是舉辦紀念活動之外，近5年來永康站單日銷量最多，台鐵志工劉致中指出，由於民眾不斷來購買，打印日期的軋票機一度螺絲鬆脫，影響正常功能，緊急協助修復。

劉致中強調，6個1代表6個一定或六個一切，祝福人家一定（一切）平安、一定（一切）健康、一定（一切）快樂、一定（一切）幸福、一定（一切）美滿、一定（一切）如意，真的很討喜，熱賣並不意外。

鐵道迷也認為，今年11月11日還有7個1，堪稱空前，由於下次的7個1，要再等千年，因此有可能是絕後，預期將會造成瘋狂搶購。

今天的年月日正好是「111111」，6個1的永保安康火車票熱賣。（記者吳俊鋒攝）

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