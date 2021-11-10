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    國力展現在地方 台南智慧城市治理加入「台灣AI雲」國家隊

    台南市長黃偉哲（右6）與華碩集團共同宣布「城市動態影像AI感知平台」啟用。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右6）與華碩集團共同宣布「城市動態影像AI感知平台」啟用。（記者洪瑞琴攝）

    2021/11/10 21:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南智慧城市升級，建置「城市動態影像AI感知平台」，今（10）日由市長黃偉哲與華碩集團共同宣布啟用，結合台灣AI雲資源，將擁有多目標的AI分析能力，結合無人機5G即時影像傳輸，為城市治理提供強而有力的支援。

    科技部國家實驗研院的國家高速網路與計算中心，結合廣達、台灣大、華碩等3大國內企業，共同組隊建造AI雲端平台TWCC（簡稱台灣AI雲）。

    南市研考會主委戴偉峻表示，台南「城市動態影像AI感知平台」，就是結合台灣AI雲資源，最大優點是應用靈活性，可因應市府不同業務需求，同時也可結合遙控無人機5G進行即時影像傳輸，協助業務單位快速驗證AI應用構想的可行性，而且是台灣國家隊所建造科技雲，不僅容納地方所需龐大資料運算，更不會有資安與國安問題。

    目前平台的應用示範，包含各種路口車流辨識分析、景點人流辨識分析及防疫，其中前2項影像取得與無人機空拍做結合，經驗證有高達98％的辨識準確率，可協助未有設置監視器路口取得相關數據。

    在景點人流辨識分析中，挑選安南區正統鹿耳門聖母廟與安平區林默娘公園兩處場域，目前辨識準確率亦有95％以上，可讓業務單位未來更容易掌握各大活動的人潮情況。

    另因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，與市立安南醫院及人氣旅遊景點安平古堡合作試驗，經由影像即時串流偵測民眾是否正確配戴口罩及保持社交距離，偵測結果可進一步採柔性方式提醒民眾做好防疫。

    市長黃偉哲表示，利用AI科技可快速完成許多工作，也可讓防疫變得更有效率，例如登革熱如果可運用AI科技，馬上辨別蟲卵密度以及孑孓的種類等資訊，比起人工可謂省時省力，舉凡農業災損至車禍鑑定，AI應用層面廣，對於打造智慧城市大有助力。

    研考會表示，平台計劃最大亮點就是降低各單位導入AI應用的門檻，無論技術、時程或導入成本都大幅降低，落實「用科技翻轉古城」城市治理目標。

    這不是在打電動玩具。台南「城市動態影像AI感知平台」偵測車流狀況，提供交通政策改善擬定。（南市研考會提供）

    這不是在打電動玩具。台南「城市動態影像AI感知平台」偵測車流狀況，提供交通政策改善擬定。（南市研考會提供）

    台南「城市動態影像AI感知平台」，透過影像即時偵測進行景點人流管控。（南市研考會提供）

    台南「城市動態影像AI感知平台」，透過影像即時偵測進行景點人流管控。（南市研考會提供）

    台南「城市動態影像AI感知平台」，透過影像偵測提供防疫效率。（南市研考會提供）

    台南「城市動態影像AI感知平台」，透過影像偵測提供防疫效率。（南市研考會提供）

    台南市建置「城市動態影像AI感知平台」，結合無人機5G即時影像傳輸功能。（記者洪瑞琴攝）

    台南市建置「城市動態影像AI感知平台」，結合無人機5G即時影像傳輸功能。（記者洪瑞琴攝）

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