中媒問比較中台AI 陳良基：台灣「厚數據」以人為本見長

2019-05-16 18:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部長陳良基今天簡短比較中國和台灣的人工智慧（AI）發展，他指出，中國「沒有隱私權疑慮」，可掌握十幾億人臉資料，但是AI發展看的不是「大數據」，而是「厚數據」，這就是台灣的優勢，台灣擁有對人的尊重，「以人為本」的考量發展AI。

科技部去年組成AI國家隊，打造出AI運算為主的超級電腦「台灣杉二號」，並以此為基礎，完成台灣AI計算雲TWCC運算服務平台，今天舉行啟動儀式；中國媒體前來採訪時問陳良基中國和台灣目前AI發展的比較，以及是否有相關合作計畫。

陳良基表示，台灣對於國際合作都很歡迎，跟中國也有定期合作項目，一直維持友好科技合作關係，中國的AI人臉辨識最強大，資料收集不受「個人資料保護規範」限制，人臉辨識相關團隊幾乎都認識，他們的CEO（執行長）也都來他的辦公室談過，中國對於資料掌握度世界最高，因為中國沒有隱私權疑慮，就曾經有CEO跟他說，手上有10幾億人臉資料，因為政府允許應用，無庸置疑，資料增加量是世界最強。

但是陳良基認為「大數據不是AI發展的重要事項」。他強調，後續AI應用，大數據不是AI的重要事項，而是「厚數據」的重要性、以人為本的考量，每個客戶對公司都是重要的，除了大數據分析，還要了解感情因素所延伸的需求，各國布局其實比中國想得更深。

他指出，台灣來說，多元文化加上供應鏈強大，台灣擁有對人的尊重，以人為本的厚數據也有優勢，台灣資料科學家對大數據掌握可能沒有比較好，但是厚數據開發比較強，科技部希望幫學研和產業界，建好全世界連結，讓台灣研發的團隊跟全世界合作。

國網中心副主任林錫慶解釋，AI資料如何應用是厚數據的領域，經過技術判識後，如何使用資料，是否有倫理問題？台灣對於人權的重視、對人的重視，讓厚數據發展具有優勢，科技還是要照顧人以人為本。

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