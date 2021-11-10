新北優質公共工程獎出爐 舊三貂嶺隧道自行車道獲獎

新北市政府舉辦「新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共計12件獲獎，圖為舊三貂嶺隧道自行車道工程。（工務局提供）

2021/11/10 17:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉辦「新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共計12件獲獎，包括舊三貂嶺隧道自行車道、樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫、新店寶高智慧產業園區等。市長侯友宜感謝施工團隊日以繼夜努力，讓公共建設如期如質完工，提升市民生活品質。

侯友宜表示，新北市公共建設如火如荼展開，不受疫情影響，不論是施工品質、安全或對於自然生態環境的永續經營都做得非常到位，第一線工程團隊努力不懈，不論日曬雨淋默默耕耘，施工過程秉持小心謹慎的態度，打造安全優質的宜居城市，為新北市2030年的城市願景再接再厲。

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此次獲獎的公共工程包含串聯東北角低碳公路最後一哩路的舊三貂嶺隧道自行車道工程、打造新型智慧產業的「新北市新店區寶高智慧產業園區工程」、重新整合周邊景觀的「樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫」以及建立便捷公共運輸的「淡海輕軌運輸系統」等。

典禮也頒發個人貢獻獎，由新工處副總工程司黃子毓及捷運局副總工程司鄭紹祥獲獎。侯友宜說，獲獎者都是參與新北各重大工程的重要舵手，期勉未來向後代子孫分享並傳承經驗，一棒接一棒，共同打造不一樣的新北市。

新北市政府今天舉辦「新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共計12件獲獎，由市長侯友宜（左3）頒獎。（記者賴筱桐攝）

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