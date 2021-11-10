憂春節防疫旅館不夠 竹縣府籲增加集中檢疫所、徵用官舍

當前疫情威脅雖然趨緩，但是縣議員張良印關心縣府對於明年春節期間的防疫作為是否有超前部署。（記者黃美珠攝）

2021/11/10 17:18

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民、國兩黨的新竹縣議員張珈源、張良印近日先後關切明年農曆春節假期新竹縣的防疫旅館數量是否足夠，縣府表示，境內7家防疫旅館明年1月的房間早已被訂完，縣府交旅處持續加碼防疫旅館員工每人每月3000元獎勵金，未來也會配合觀光局的春節期間防疫旅館短期加碼補助政策，當前邊邀約更多業者加入防疫旅館之列，另也建請中央儘速增加集中檢疫所的能量且徵用官舍因應。

縣府交旅處處長游志祥說，因應春節前的入境人潮，配合中央近期公布調整的居家「10+4」檢疫措施，目前每天跟縣內的防疫旅館更新房數餘量，同時向中央反映，建請是否儘速增加集中檢疫所能量及徵用像是：警光會館、教師會館等官舍應急。

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為吸引更多防疫旅館加入，縣府表示，中央補助防疫旅館延長到明年6月底，補助金額維持每房每晚1000元，縣府搭配加碼防疫旅館員工每月3000元獎勵金政策，希望刺激新竹縣的防疫旅館量能。

縣議員張良印另質疑，縣府在提昇防疫旅館量能的同時，可有配套增加防疫計程車等的服務？特別春節垃圾清運本就有特定時段，返台過節者居家檢疫期間的垃圾清運又該如何？

提到防疫，張良印也關切，最深入台灣常民生活的外籍移工、未取得身分證的外配等，他們的COVID-19防疫接種進度又如何？畢竟他們當中有不少看護工，直接在家庭中接觸老、弱者。

縣府表示，春節期間的新竹縣防疫計程車服務，將從6輛增加到12輛，當檢疫者要外出採檢，由民政人員向衛生局申請，再由衛生局安排醫院採檢。

隔離跟檢疫者所產生的廢棄物將跟一般家戶垃圾分流清運處理，以降低傳染風險，所以居家檢疫者的垃圾清運，縣府環保局已經發包，居檢者可撥打（03）553-3543尋求服務。

縣府衛生局局長殷東成說，目前主要透過外籍移工仲介公司等多元管道加強宣傳。外籍看護工或未取得身份證之外籍配偶，只要有居留證或向內政部出入境管理局取得統一證號，即可上中央COVID-19公費疫苗預約平台辦理意願登記和預約接種。

另外，該局每期接種時間結束後會把剩餘的疫苗數量公告在「新竹縣COVID-19疫苗預約接種專區」，提供所有人預約報名接種。

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