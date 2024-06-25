吹冷氣買菜吃飯！全新屏東西市場試營運湧人潮 嫌停車位少

室內環境舒適，展現不一樣的傳統市場風貌。（記者羅欣貞攝）

2024/06/25 14:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台熱爆！有冷氣吹的全新屏東「西市場」，從傳統市場搖身一變成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，今天（25日）起試營運，逾半數攤商及店舖開門做生意，吸引大批民眾搶先逛，消費者直呼「太舒服！」但也說可惜汽車停車位不足。

屏東「西市場」重新打造完成，18日起試賣，全區規畫16間店舖及78個開放式攤位，攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，今天（25日）開始試營運，共有67攤做生意，已經過半，一早就有消費者迫不及待搶先逛，從炎熱的戶外走進市場就驚呼「也太涼快了！」有菜攤推滿1百元送青菜，也有3種菜100元，還有店舖推9折優惠等，有效吸引買氣。

請繼續往下閱讀...

攤位以炸雞為主的丁姓老闆表示，這是屏東第一次有室內空調的市場，高齡消費者反映動線寬敞有冷氣很不錯，中生代青年會想來用餐，假日則是上班族來買菜的多，未來市場內的菜商和肉商會異業結合，推出配好的套餐菜，顧客可以買了拿到店舖做代客料理。

許多顧客反映，環境好舒服，買菜不必汗流浹背，買了熟食還可以拿到2樓用餐區吃，「這個市場一定做得起來！」但也有顧客認為，開了空調，在密閉空間太多東西的味道混在一起了，應加強排煙排氣的功能。

針對停車問題，還有消費者找不到車位，開車誤闖大門口的空地，也有人找不到位子就亂停；城鄉處表示，目前西市場有40格汽車、200格的機車格，因以買菜為主，週轉率應該是高的，暫時沒有公有土地可以再開停車位，鄰近屏東藝術館有停車場，也鼓勵攤商不要佔用市場的停車格，目前停車場還未收費。

擁有40年歷史的屏東市西區公有零售市場，曾是台灣少數先進的摩登市場，但因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，其中中央補助約8200餘萬元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，4月招商時反應相當熱烈，需要抽籤決定進駐攤商，在今天起試營運後，西市場將於7月16日正式開幕。

屏東西市25日起試營運。（記者羅欣貞攝）

寬敞有空調的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

嶄新美觀又有文青風的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

消費者反映西市場的汽車停車位不足。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法