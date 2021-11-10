為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市防疫旅館春節前全滿 議員促增加房間數、提升服務量能

    明年春節預計有返鄉人潮，嘉義市多名議員質詢防疫旅館、防疫計程車等規劃。圖為嘉義市衛生局今年6月為熱區返鄉學子採檢照。（圖由嘉義市政府提供）

    明年春節預計有返鄉人潮，嘉義市多名議員質詢防疫旅館、防疫計程車等規劃。圖為嘉義市衛生局今年6月為熱區返鄉學子採檢照。（圖由嘉義市政府提供）

    2021/11/10 14:05

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市僅有一間防疫旅館，雖房間間數已從50間增開到66間，然而多名嘉義市議員今天在嘉義市議會質詢，國內疫情趨緩，許多旅外台商、學子明年農曆春節會返鄉過年，嘉義市防疫旅館服務量能不足，尤其目前明年元月1日到24日訂房全滿，而元月25日到31日訂房率已有9成，建議嘉義市衛生局與觀光新聞處、交通處整合提供諮詢平台，並協調其他旅館增加房間數，或者跟中央反映，將目前設在中油訓練所的集中檢疫所開放作為防疫旅館使用。

    嘉義市衛生局今天在嘉義市議會工作報告，市議員黃露慧、張秀華、傅大偉等人質詢關心防疫旅館春節因應規劃。

    黃露慧表示，很多家長反映春節期間，防疫旅館都已客滿，孩子返鄉「回家太難」；張秀華建議，市衛生局應積極跟中央協調，開放作為集中檢疫所的中油人力訓練所，因目前中油人力訓練所房間數約312間，應可解決春節返鄉台商、學子的防疫需求，此外也希望市衛生局能與交通處協調、增進防疫計程車服務量能。

    市衛生局局長廖育瑋會後受訪說，觀光新聞處已經很積極協調其他間旅館，設法增加房間數，然而因疫情趨緩、國旅逐漸回溫，部分旅館意願不高，因此將設法持續跟旅宿業者溝通；防疫計程車為因應明年春節返鄉需求，估計規劃再增加。

    廖育瑋說，集中檢疫所主要提供返鄉學子的教育部專案、外籍移工，防疫旅館房間不足是全國的問題，中央流行疫情指揮中心預計今天會公布相關措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節擬改7+7 柯：北市防疫旅館SOP要重寫
    2021/11/10 13:27

    春節擬改7+7 柯：北市防疫旅館SOP要重寫
    紅、黃、綠各縣市空房一目了然 全台防疫旅館燈號明上線
    2021/11/10 11:57

    紅、黃、綠各縣市空房一目了然 全台防疫旅館燈號明上線

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代
    春節防疫旅館 花蓮還有5成可訂
    2021/11/10 10:50

    春節防疫旅館 花蓮還有5成可訂
    防疫旅館查詢平台 紅黃綠燈號顯示各縣市剩房資訊
    2021/11/10 10:00

    防疫旅館查詢平台 紅黃綠燈號顯示各縣市剩房資訊

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播