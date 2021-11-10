嘉市防疫旅館春節前全滿 議員促增加房間數、提升服務量能

明年春節預計有返鄉人潮，嘉義市多名議員質詢防疫旅館、防疫計程車等規劃。圖為嘉義市衛生局今年6月為熱區返鄉學子採檢照。（圖由嘉義市政府提供）

2021/11/10 14:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市僅有一間防疫旅館，雖房間間數已從50間增開到66間，然而多名嘉義市議員今天在嘉義市議會質詢，國內疫情趨緩，許多旅外台商、學子明年農曆春節會返鄉過年，嘉義市防疫旅館服務量能不足，尤其目前明年元月1日到24日訂房全滿，而元月25日到31日訂房率已有9成，建議嘉義市衛生局與觀光新聞處、交通處整合提供諮詢平台，並協調其他旅館增加房間數，或者跟中央反映，將目前設在中油訓練所的集中檢疫所開放作為防疫旅館使用。

嘉義市衛生局今天在嘉義市議會工作報告，市議員黃露慧、張秀華、傅大偉等人質詢關心防疫旅館春節因應規劃。

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黃露慧表示，很多家長反映春節期間，防疫旅館都已客滿，孩子返鄉「回家太難」；張秀華建議，市衛生局應積極跟中央協調，開放作為集中檢疫所的中油人力訓練所，因目前中油人力訓練所房間數約312間，應可解決春節返鄉台商、學子的防疫需求，此外也希望市衛生局能與交通處協調、增進防疫計程車服務量能。

市衛生局局長廖育瑋會後受訪說，觀光新聞處已經很積極協調其他間旅館，設法增加房間數，然而因疫情趨緩、國旅逐漸回溫，部分旅館意願不高，因此將設法持續跟旅宿業者溝通；防疫計程車為因應明年春節返鄉需求，估計規劃再增加。

廖育瑋說，集中檢疫所主要提供返鄉學子的教育部專案、外籍移工，防疫旅館房間不足是全國的問題，中央流行疫情指揮中心預計今天會公布相關措施。

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