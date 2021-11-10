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    春節檢疫可望調整為7+7 莊人祥：防疫旅宿至少可再增1萬人

    春節檢疫方案10+4有機會再調整為7+7，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，至少可再增加1萬人。（指揮中心提供）

    春節檢疫方案10+4有機會再調整為7+7，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，至少可再增加1萬人。（指揮中心提供）

    2021/11/10 15:45

    〔記者林惠琴／台北報導〕春節檢疫方案10+4有機會再調整為7+7，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前預計防疫旅宿會再釋出約3400間、集中檢疫所釋出約3600間，但即使祭出10+4，有些人仍無法訂到防疫旅宿，適度調整為7+7，至少可再增加1萬人。

    目前國內防疫旅宿約2.6萬間、集中檢疫所5700多間，莊人祥指出，預計防疫旅宿會再釋出約3400間、集中檢疫所釋出約3600間。他也補充，通常入住日是第0天，後續檢疫14天，還要清消，因此會占掉16天。

    莊人祥說明，目前7+7尚未定案，但以上次指揮官所言，相較於14天防疫旅宿，不管有無接上去，至少增加1萬人；若是以7+7來說，不管後續有無多一輪，也至少增加1萬人，只要能夠管理銜接得更好，可再多釋出兩輪，細節會再跟觀光局協調，但事實上都在討論中。

    7+7方案的前提是完整接種世界衛生組織（WHO）核准EUL（緊急使用清單）疫苗或我國核准緊急使用授權（EUA）、專案製造疫苗入境，外界疑惑是否為未來邊境鬆綁方向，莊人祥指出，「當然也是可能方向」，但目前先針對春節期間實施。

    莊人祥提到，春節期間需要更多防疫旅宿，因為即使祭出10+4，有些人仍無法訂到防疫旅宿，但強調14天檢疫並沒有打折，只是檢疫場所調整，也都是要加強的配套措施，例如返家檢疫需要搭配採檢，細節討論中。

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