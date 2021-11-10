紅、黃、綠各縣市空房一目了然 全台防疫旅館燈號明上線

防疫旅館示意圖，與新聞無關。（資料照，業者提供）

2021/11/10 11:57

〔記者陳心瑜／台北報導〕明年春節預估有4萬國人返台，農曆春節防疫旅館量能吃緊，日前指揮中心調整返台檢疫為「10+4」，今天傳出有機會再放寬「7+7」，可望紓解防疫旅館量能。交通部觀光局副局長周廷彰說，將配合指揮中心相關規定，另外，最快於11月底前公布「合意短租」方案要點。

觀光局表示，「合意短租」方案要點最快月底公布，今年初農曆春節也曾施行此要點，作法是「包棟」補助業者，每房價上限3千元，空房由觀光局保證支付房價，紓解農曆春節前返台國人需求，預估可再增加1千間房。

請繼續往下閱讀...

另外，明天起也會在觀光局官網呈現「全國防疫旅館平台」，整合全台各縣市空房資訊，以紅、黃、綠燈號顯示剩餘間數，方便國人就近訂房；另外也將媒合旅宿業者「合意短租」，採包棟方式鼓勵業者於春節前投入防疫旅館行列。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今受訪回應，「7+7」，得考慮相關流程與增加多項配套，相關措施最快這週宣布。

周廷彰說，防疫旅宿資訊明天將加上「紅、黃、綠」3種燈號，紅燈代表已滿；黃色代表剩20間以下；綠燈代表仍有較多空房，明天上線。國人返台訂防疫旅宿，須透過各縣市分別訂房，集中檢疫所則是透過衛福部平台預定。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法