防疫旅館10+4可多做一輪 阿中算給你看

指揮官陳時中昨到記者室說明檢疫新制上路，可望增加防疫旅宿運用的計算方式。（指揮中心提供）

2021/11/09 05:30

〔記者邱芷柔、鄭名翔／台北報導〕春節返台人潮衝擊防疫旅館量能，中央流行疫情指揮中心祭出「十加四」檢疫方案因應，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊接連反映該方案有防疫計程車量能問題、檢查同住家人疫苗接種狀況則是「執行困難」，且防疫旅館也無法因此增加提供房間數。指揮官陳時中回應，十加四方案可讓業者在過年前多做一輪，且熱門時段還可以多提供將近一萬間房，對旅館收入、提供房間數都有助益。

一月可多提供近一萬間房 增加收入

指揮中心日前宣布，十二月十四日至明年二月十四日期間，自非重點高風險國家入境者，前十日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，期滿經核酸檢測PCR為陰性者，搭乘防疫計程車居家檢疫四天；若同住家人均完整接種疫苗，可於同戶內一人一室同住。

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對於防疫旅館量能，陳時中說明，若民眾於一月八日入住，以「檢疫十四日」來看，一月二十三日離開，距離除夕一月三十一日約剩一週，運用空間小；若以「十加四」方案，一月八日入住，十九日離開，則後續至三十一日可多提供一輪入住。

陳時中也補充，一月一日至十日間訂房，可多提供一輪，而一月十一日起訂房較靠近過年，運用空間就會變小。初估約有七成返台民眾符合「十加四」方案，以此推算，在熱門的一月一日到一月三十一日期間，約可多提供一萬間房，旅館也可增加收入。

至於北市府擔心的防疫計程車量能問題，陳時中說，台北市防疫計程車相對多，量能應可應付；北市的房間數也多，可能有外縣市民眾來住，會請交通部跟各地方政府協調派車，定點轉移需要檢疫的人。

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