春節防疫旅館 花蓮還有5成可訂

春節防疫旅館全台一房難求，花蓮縣還有5成可訂。（記者王峻祺攝）

2021/11/10 10:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕明年農曆春節海外國人回台灣過年，全台防疫旅館量能吃緊，花蓮縣議員魏嘉彥接獲民眾反映，縣內1月份防疫旅館幾乎被訂光，今在縣議會定期大會中要求縣府提出因應，滿足民眾需求。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣內8家防疫旅館明年1月初還有5成空房可訂，另也整備2家旅館作為備案隨時因應，民眾可電洽縣府或透過1922預約專線協助媒合。

因應明年春節海外民眾返鄉潮，雙北、桃園等各地防疫旅館爆滿，民眾紛紛往外縣市找，就連宜蘭也一房難求。議員魏嘉彥說，許多鄉親反映花蓮訂不到房，部分房間被外縣市民眾訂走，要求縣府提出因應，協助縣民家人入住。

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花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮防疫旅館目前共計8家，可提供238間房使用，截至4日統計使用109間房，經調查，今年12月25日至明年1月5日的訂房率約5成，尚有5成可訂房。

他說，民眾反映訂不到房原因，主要是在8家旅館中，只有3家業者願意對外公布聯繫方式，民眾集中這3家訂房，目前已積極協調另外5家業者是否願意公布電話，或請民眾可透過1922專線、縣府衛生局進行媒合預約，儘早訂房入住。

縣長徐榛蔚說，因疫情趨緩，國旅日趨暢旺，許多旅宿開放做國旅客，花蓮防疫旅館房間數迄今保持在238間房，應是全台縣轄市中最多房間數縣市，縣府和業者努力維持，呼籲中央提出更優惠政策，補貼給願意投入防疫旅館行列的業者。

花蓮縣衛生局補充，目前談好的另2家防疫旅館，疾管署東區管制中心已完成視察評估，業者整備中將隨時投入，因應明年過年的防疫需求量。針對每週統計防疫旅館預約情形，12月1日起會改由每日彙整統計，精準掌握縣內防疫旅館量能。

據衛生局防疫旅館使用資料，8家防疫旅館中，王牌旅館、洄瀾國際文教會館及華登旅店公開聯繫資料。截至4日數據顯示，全縣238間房，使用109間房，縣內居家隔離5人；居家檢疫本國籍縣內27人、外縣市15人；居家檢疫非本國籍外縣市62人。居住者以外縣市人口最多。

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花蓮防疫旅館目前共計8家，可提供238間房使用，截至4日統計使用109間房，經衛生局調查，今年12月25日至明年1月5日的訂房率約5成，尚有5成可訂房。 （記者王峻祺攝）

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