為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從否認到坦承有不當關係 女律師怒揭王必勝「滾動式修正」4階段

    衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，坦言出軌有「不適當、不應該的關係」。（資料照）

    衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，坦言出軌有「不適當、不應該的關係」。（資料照）

    2021/11/10 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，日前遭踢爆與小15歲的林姓護理師傳出婚外情，原先矢口否認，最後偕同妻子接受週刊專訪，坦言出軌有「不適當、不應該的關係」，相關聲明令知名律師李怡貞火大，在臉書批不適當的、不應該的是「關係」、「還是人？」

    在爆出婚外情後消失12天的王必勝，偕同妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉接受週刊專訪，坦言和林小姐有不適當關係，他也向太太、女兒、雙方家人和林小姐、工作團隊道歉；王必勝強調，家人是他最重視的人，過去自己沒有誠實的告訴家人真相，如今想取得妻子、家人的原諒，更保證未來會更謹言慎行，回到常軌並作好公眾人物應盡的職責。

    相關言論引發知名女律師李怡貞不滿，她在臉書上批，不適當、不理想、相當不好的是「關係？」、「還是人？」她強調，要說私領域跟公領域分開處理也罷，但是當私領域被當作公眾事務討論，王必勝有什麼就說什麼的正直很難？他「第一時間否認反駁、第二時間模糊道歉、小三再出手黑白講提油救火、最後與太太一起受訪承認錯誤。」最後狠酸只能說現在流行滾動式修正處理法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    王必勝背叛正宮認不倫 苦苓揭「小三其實很可憐」
    2021/11/10 09:59

    王必勝背叛正宮認不倫 苦苓揭「小三其實很可憐」
    王必勝偕妻出面認和林女有「不適當關係」 陳時中：盼給機會回歸常軌
    2021/11/10 09:38

    王必勝偕妻出面認和林女有「不適當關係」 陳時中：盼給機會回歸常軌

    陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣！
    王必勝爆不倫關鍵影片流出！許聖梅：他已粉身碎骨
    2021/11/03 07:20

    王必勝爆不倫關鍵影片流出！許聖梅：他已粉身碎骨
    傳王必勝婚外情護理師母確診、2人還見面 陳宗彥：個案都會匡列
    2021/11/01 16:34

    傳王必勝婚外情護理師母確診、2人還見面 陳宗彥：個案都會匡列

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播