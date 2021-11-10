從否認到坦承有不當關係 女律師怒揭王必勝「滾動式修正」4階段

衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，坦言出軌有「不適當、不應該的關係」。（資料照）

2021/11/10 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，日前遭踢爆與小15歲的林姓護理師傳出婚外情，原先矢口否認，最後偕同妻子接受週刊專訪，坦言出軌有「不適當、不應該的關係」，相關聲明令知名律師李怡貞火大，在臉書批不適當的、不應該的是「關係」、「還是人？」

在爆出婚外情後消失12天的王必勝，偕同妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉接受週刊專訪，坦言和林小姐有不適當關係，他也向太太、女兒、雙方家人和林小姐、工作團隊道歉；王必勝強調，家人是他最重視的人，過去自己沒有誠實的告訴家人真相，如今想取得妻子、家人的原諒，更保證未來會更謹言慎行，回到常軌並作好公眾人物應盡的職責。

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相關言論引發知名女律師李怡貞不滿，她在臉書上批，不適當、不理想、相當不好的是「關係？」、「還是人？」她強調，要說私領域跟公領域分開處理也罷，但是當私領域被當作公眾事務討論，王必勝有什麼就說什麼的正直很難？他「第一時間否認反駁、第二時間模糊道歉、小三再出手黑白講提油救火、最後與太太一起受訪承認錯誤。」最後狠酸只能說現在流行滾動式修正處理法。

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