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    台中唯一書院型古蹟「磺溪書院」 議員質疑維護經費不足

    磺溪書院為台中唯一的書院型古蹟，市議員林汝洲質疑維護經費不足。（記者蘇金鳳攝）

    磺溪書院為台中唯一的書院型古蹟，市議員林汝洲質疑維護經費不足。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/09 19:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕磺溪書院是台中唯一的書院型古蹟，市議員林汝洲今天在市議會表示，台北市、新北市、高雄市，都有列為古蹟的清代書院，但其他縣市一年的維護經費平均達58萬，台中市卻僅有30萬，市府未免太小氣。

    文化局長陳佳君表示，磺溪書院為市定古蹟，是台中非常重要的文化資產，在十幾年前大整修後交由大肚區公所代管，每年編列30萬元經費作為管理維護費用，先前發現漏水情形並挹注近20萬元做改善，未來將結合來台中拍攝的電影電視劇組到磺溪書院取景，

    讓民眾了解磺溪書院的美與歷史。

    文化局表示，磺溪書院產權屬磺溪書院文昌祠管理委員會所有，依文化資產保存法規定，古蹟由所有人、管理人、使用人管理維護，但由於委員會成員年事已高，已無實際運作，因此文化局於縣市合併前即編列每年30萬元費用委託大肚區公所代為管理維護，

    若有涉及古蹟本體的專業修繕則由文化局所屬文資處執行，因此平均每年約5至60萬元，另為輔導妥善管理，文化局也委託專業團隊定期訪視，提供即時的諮詢與協助。

    林汝洲今天在市議會表示，台中市大肚區的磺溪書院自光緒13年（西元1888年）設立以來，已近150年。1986年更被訂為三級古蹟，而書院型古蹟全台僅存14座，是碩果僅存的珍貴古蹟。台中市在宣傳磺溪書院上也不遺餘力，今年的11月27號便要將中市府的「聯合婚禮」舉辦在此處。

    但林汝洲便質疑，綜觀全台灣的書院型古蹟，台中市磺溪書院的維護經費居然是全台最少，台中市是否太過小氣？她指出，台北市、新北市、高雄市，都有列為古蹟的清代書院，但其他縣市一年的維護經費平均達58萬，台中市卻僅有30萬，每年光是請人來打掃和除草便不夠了，要怎麼來維護這個古蹟的門面？

    林汝洲強調，古蹟最需要的不是10年、20年一次的大修，而是每日每月的細心呵護，市府若是連增列經費都不願意，那古蹟將破損，真正成為歷史。

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