在法國「蘿蔔」很重要！ 駐法代表處：沒有就只能「吃土」了

我駐法代表處製作圖文指出，如果有人說，「Je n'ai pas un radis.（我沒有蘿蔔了）」，意思就是他「沒有錢了」。（圖取自臉書＿Taïwan en France）

2021/11/09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕法國作為美食大國頗負盛名，也常見法語俗諺以食物來比喻生活中的各種狀況。我駐法代表處製作圖文指出，如果有人眼角泛淚地說，「Je n'ai pas un radis.（我沒有蘿蔔了）」，意思就是他「沒有錢了」。

我駐法代表處日前透過粉專「Taïwan en France」發文解釋，「Je n'ai pas un radis.（我沒有蘿蔔了）」這個片語源於19世紀中葉，其中「Radis」是一種紅皮白心的小蘿蔔，在清洗後無須烹煮，即可直接食用，而這種小蘿蔔過去因為價格便宜，所以被認為是「窮人的蔬菜」之一。另外，也因為形狀與尺寸的關係，這種蘿蔔也被比喻象徵成硬幣。因此，當有人說他沒有蘿蔔了，衍伸出來的意思就是「沒有錢了」。

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我駐法代表處也特別製圖，圖中兩頰凹陷的小蘿蔔，看起來相當窮困。生動的圖文引起網友討論，「德文口語的沒錢了，是『我沒有煤炭了』。Ich habe keine Kohle.」、「笑死，沒有蘿蔔那給他個香蕉（法國俗諺中，香蕉指的是「開心、喜悅」之情）吧」。

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