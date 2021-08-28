30餘年「黑菜脯」能吃嗎？ 網友搶收：價值上萬元！

網友詢問，放了30年的老菜脯（醃製蘿蔔）已經變黑了，不知是否還能食用？（圖取自臉書＿廚藝公社）

2021/08/28 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友上網發文詢問，放了30餘年的老菜脯（醃製蘿蔔）已經變黑了，不知是否還能食用，貼文也引起網友熱議，網友紛紛直呼，「這不能吃了！我幫你解決」、「那一甕大概好幾萬了吧，可能還不止」。

有網友27日在臉書社團「廚藝公社」發文表示，整理倉庫時發現長輩留下來的菜脯，已經發黑了，聽說已經30幾年了。該網友也從陶甕裡撈了一把菜脯展示給網友看，「請問這還能吃嗎？」

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貼文引起網友熱議，網友驚呼，「天呀！這可是黑金」、「這是祖產啊」、「不能了！拿來給我」、「這不能吃了！我幫你解決」、「那一甕大概好幾萬了吧，可能還不止」、「這絕對是炫富！！！！」；也有網友見狀直呼，狀似沾了砂的「大便」，「我剛剛以為是從貓砂裡鏟出來的」、「跟我家貓的好像」。

另外，菜脯上沾黏的不明白灰色物質也引起網友討論，有網友認為，「白色的應該是鹽結晶」、「以前老人家都會放很鹹，應該不會發霉！」；但有網友則認為有異狀，「看起來是發霉了」、「正常的老菜脯，一年至少還要曬一次，才會乾燥不會潮濕發霉的...你這罈可能要丟了」。

根據本報2019年報導，製作菜脯有40餘年資歷的菜脯達人張嘉和指出，他生產的一般菜脯產地價一斤約30元，陳年老菜脯則約500多元，市價更達上千元，可說是「黑金」。

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