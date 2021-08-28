為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    30餘年「黑菜脯」能吃嗎？ 網友搶收：價值上萬元！

    網友詢問，放了30年的老菜脯（醃製蘿蔔）已經變黑了，不知是否還能食用？（圖取自臉書＿廚藝公社）

    網友詢問，放了30年的老菜脯（醃製蘿蔔）已經變黑了，不知是否還能食用？（圖取自臉書＿廚藝公社）

    2021/08/28 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友上網發文詢問，放了30餘年的老菜脯（醃製蘿蔔）已經變黑了，不知是否還能食用，貼文也引起網友熱議，網友紛紛直呼，「這不能吃了！我幫你解決」、「那一甕大概好幾萬了吧，可能還不止」。

    有網友27日在臉書社團「廚藝公社」發文表示，整理倉庫時發現長輩留下來的菜脯，已經發黑了，聽說已經30幾年了。該網友也從陶甕裡撈了一把菜脯展示給網友看，「請問這還能吃嗎？」

    貼文引起網友熱議，網友驚呼，「天呀！這可是黑金」、「這是祖產啊」、「不能了！拿來給我」、「這不能吃了！我幫你解決」、「那一甕大概好幾萬了吧，可能還不止」、「這絕對是炫富！！！！」；也有網友見狀直呼，狀似沾了砂的「大便」，「我剛剛以為是從貓砂裡鏟出來的」、「跟我家貓的好像」。

    另外，菜脯上沾黏的不明白灰色物質也引起網友討論，有網友認為，「白色的應該是鹽結晶」、「以前老人家都會放很鹹，應該不會發霉！」；但有網友則認為有異狀，「看起來是發霉了」、「正常的老菜脯，一年至少還要曬一次，才會乾燥不會潮濕發霉的...你這罈可能要丟了」。

    根據本報2019年報導，製作菜脯有40餘年資歷的菜脯達人張嘉和指出，他生產的一般菜脯產地價一斤約30元，陳年老菜脯則約500多元，市價更達上千元，可說是「黑金」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》蘿蔔品種解析！ 北農：「它」根本不是蘿蔔
    2021/08/08 06:41

    健康網》蘿蔔品種解析！ 北農：「它」根本不是蘿蔔
    健康網》冬吃蘿蔔夏吃薑觀念對嗎？ 營養師：不全然
    2021/07/20 14:15

    健康網》冬吃蘿蔔夏吃薑觀念對嗎？ 營養師：不全然

    全台唯一波灣富裕債
    可泡茶、煮湯 少見的24年小條「黑金」陳年老菜脯
    2019/12/03 18:05

    可泡茶、煮湯 少見的24年小條「黑金」陳年老菜脯
    黑色罐子礙眼想丟掉 阿公怒斥孫「這罐比你值錢！」
    2018/04/17 13:43

    黑色罐子礙眼想丟掉 阿公怒斥孫「這罐比你值錢！」

    自備28萬起 海景 公園 城市大豐收
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播