    國際

    伊朗會是下一個委內瑞拉？ 1文看懂德黑蘭危機

    2026/01/08 12:52 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗貨幣崩盤引發全國性動亂，抗議浪潮已蔓延至88座城市。圖為社群媒體流出畫面，顯示南部城市法薩（Fasa）示威者憤怒攻擊政府大樓，場面失控。（法新社）

    隨著委內瑞拉強人馬杜羅遭美軍帶走，同樣身為美國死對頭的伊朗，近期也爆發嚴重內亂。貨幣崩盤引發的示威已延燒超過10天，甚至引來美國總統川普發出「子彈上膛」的軍事警告，以下整理這場可能改變中東局勢的危機始末。

    伊朗現在發生了什麼事？

    據《時代雜誌》（Time Magazine）報導，這場抗議起初由德黑蘭大巴扎（Grand Bazaar）的商家發起，抗議貨幣貶值，隨後迅速演變為反政府示威。目前動亂已蔓延至伊朗31個省份中的26省、超過200個地點。人權組織「HRANA」統計，當局鎮壓已造成至少36人死亡（包含4名兒童），超過2000人遭到逮捕。

    匯率為何崩盤至1:140萬？

    伊朗經濟正面臨「完美風暴」。受制於國際制裁以及去年夏天外媒披露美軍針對伊朗核設施發動的「午夜之鎚」（Operation Midnight Hammer）空襲行動，伊朗貨幣里亞爾（rial）匯率崩盤至約1美元兌換140萬里亞爾。加上長期的貪腐與管理不善，導致惡性通膨，基礎物資價格飆漲。專家形容，伊朗已變成「單一客戶國家」，幾乎只靠中國購買石油續命，經濟體質極度脆弱。

    伊朗政府如何因應？

    伊朗官方採取「軟硬兼施」的兩手策略。一方面祭出「胡蘿蔔」，宣布向7000萬人發放每月約7美元（約新台幣227元）的食品補貼；另一方面則揮舞「大棒」，最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）定調示威者為「暴徒」，司法總監更嗆聲絕不寬貸，軍方亦指控這是美以兩國策動的「混合戰」。

    川普發出了什麼警告？

    這是目前局勢最不確定的變數。剛在委內瑞拉展現軍事實力的川普，對伊朗發出赤裸裸的警告。他表示若伊朗當局像過去一樣暴力殺害和平抗議者，美國將會「出手救援」。川普強調：「我們已子彈上膛，準備好了（locked and loaded）。」

    分析指出，考慮到美軍去年對伊朗的軍事行動，以及近日剛突襲抓捕馬杜羅的實例，川普這番話給予了外界新的可信度。《時代雜誌》引述專家看法認為，這些行動讓德黑蘭當局意識到，來自華府的威脅已不僅是口頭恫嚇。

