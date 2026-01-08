為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    F-16墜機失事 卓榮泰：總預算卡關影響後續裝備與訓練

    2026/01/08 13:12 記者鍾麗華／台北報導
    行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰在會中發表談話。（記者田裕華攝）

    行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰在會中發表談話。（記者田裕華攝）

    今年度中央政府總預算遭藍白卡關，行政院長卓榮泰今（8）日親自出席院會後記者會說明相關影響。卓揆表示，日前發生空軍F-16戰機墜海事件，今年總預算中有F-16後續訓練與戰鬥個裝等不能及時展開，都將受影響。

    卓揆今天率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及國發會主委葉俊顯、外交部長林佳龍等人召開記者會說明相關影響。卓揆表示，今年度總預算未審議通過不得動支規模達2992億元，包含1017億元新興計畫、經常性經費及延續性計畫新增部分1805億元及預備金170億元等。

    卓揆指出，國防預算受影響是最多，高達752億元，其中包括國防部建構不對稱戰力、照顧官兵及保護戰鬥人員等。特別最近發生戰鬥機墜海事件，今年編列戰鬥個裝與F-16的後續訓練等，也都在這個752億元中，此外還有戰鬥部隊演訓任務、建軍備戰及後勤維護保護等，不能及時展開，影響之大，難以形容。

    卓揆說，另外，外交部有110億元受影響，幾乎占外交部今年總預算的4分之1，前不久，國人才對外交工作高度肯定，國會卻在這個時候，沒有辦法及時的來做後勤的資源補充，我們非常的焦慮。

    卓榮泰：6縣市恐舉債

    卓揆強調，不只中央政府施政受到衝擊，地方財政也遭嚴重波及，與地方建設與福利相關的新興計劃有637億元，由於新版財劃法對地方政府分配不均，中央政府特地在今年度總預算中編列321億元，以確保相關縣市所獲配的統籌分配稅款及補助款能夠不少於去年。總預算未審查通過，有6個縣市財務調度會發生問題，恐將要舉債，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣以及澎湖縣。

    此外，受影響的施政，還包括因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元、AI新十大建設102億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億元、新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、生育給付差額補助41億元、補助校舍整建與排水污水系統改善21億元、布建公共化托育設施14億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元等。

