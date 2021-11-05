嘿喲嘿喲拔蘿蔔！布袋東港彩頭文化季 好吃好玩鮮體驗

嘉義縣布袋鎮東港社區的彩頭文化季，開放民眾體驗拔蘿蔔。（取自嘉義縣布袋鎮東港社區臉書粉絲專頁）

2021/11/05 08:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會近年來推動社區營造，舉辦東港彩頭文化季，今年文化季將於明天（11月6日）下午1點至5點登場，有市集可體驗社區產業，品嚐在地好物，還特別開放白玉蘿蔔田區讓民眾進入，由農民引導親手體驗拔蘿蔔的趣味，每根只要10元，人人都能把「好彩頭」帶回家。

2021東港彩頭文化祭將在東港社區中的嘉義縣布袋鎮老人文康中心前舉行，行政院農業委員會水土保持局、嘉義縣政府、嘉義大學及東港社區發展協會努力推動，希望讓民眾體驗社區產業，有以口感鮮嫩細緻多汁金玉白娘蘿蔔製成的菜脯及麻油菜脯，還有新鮮的虱目魚、白蝦與台灣鯛等漁產，讓參與遊客深入瞭解社區。

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社區今年規劃「東港知識王」闖關挑戰，遊客可穿梭在市集中闖關，尋找介紹東港在地特產與故事的展板，接受關主考驗，全部答對可獲得社區準備的小禮物；文化季還有笑瞇瞇懸絲偶劇團、在地菜脯業者元泉益食品工廠五姊弟妹組成的「姊妹琴深弦樂團」、景山國小陶笛隊、徐宇玄及老G的吉他彈唱等演出，東港社區土風舞班、樂齡韻律舞班和布袋樂齡樂筑二胡班將展現成果。

東港社區發展協會表示，藉由親子遊戲、拔蘿蔔體驗、農村市集和抽獎等活動，深化食農教育，推廣「直接跟產地買」的概念，讓參與遊客認識此地特有的菜脯乾產業及人文地景，「提到菜脯，就會想到菜脯之鄉東港」；「看見東港」攝影抽獎也已開放民眾參加，可上臉書粉絲專頁「嘉義縣布袋鎮東港社區」中的指定貼文留言，上傳東港美麗的人事物，有機會抽到在地食農體驗券。

嘉義縣布袋鎮東港社區的彩頭文化季，開放民眾體驗拔蘿蔔。（取自嘉義縣布袋鎮東港社區臉書粉絲專頁）

今年的東港彩頭文化季，有市集、表演讓民眾體驗社區產業。（東港社區發展協會提供）

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