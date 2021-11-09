高市議會連11年送暖弱勢 今年1823戶最多

高市議會偕同高雄市社福慈善總會等80多個社福團體，共同策劃今年寒冬送暖活動。（記者王榮祥攝）

2021/11/09 12:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕「議起攜手，愛心雄讚」！高市議會今宣布結合公益團體，連續第11年舉辦寒冬送暖，今年送暖1823戶更是歷年最高紀錄，高市議長曾麗燕強調，盼藉此拋磚引玉，邀請更多機關、社團、個人關懷弱勢。

高市議長曾麗燕今與林義迪、陳麗珍、李雅慧、江瑞鴻、邱俊憲、曾俊傑、童燕珍、陳若翠、吳益政、李雅靜、鄭安秝、陳慧文、張漢忠、李順進、王義雄、陳明澤、李喬如等議員，偕同高雄市社福慈善總會，一起公布110年寒冬聯合送暖，將於11月13日下午在議會前廣場舉行。

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曾麗燕說，新冠肺炎疫情肆虐，經濟弱勢家庭受到嚴重影響，而議會與社福團體共同規劃的寒冬送暖不間斷，今年邁入第11年，將優先關懷受疫情影響的經濟弱勢家庭，議會今年更特別加碼50萬元，擴大關懷對象，盼發揮拋磚引玉之效。

議會今年和社團法人高雄市社福慈善總會攜手動員各慈善團體及企業，結合愛心慈善力量，將照顧審核通過的1823戶弱勢邊緣戶，每戶發送物資券2000元及等值800元生活物資，將溫情傳遞到高雄每個角落。

曾麗燕指出，疫情期間，許多經濟弱勢家庭工作及收入受到影響，家庭經濟陷入困境，在這個艱困時刻，越需要社會關懷，大家攜手共度難關；她同時感謝83個企業及民間團體、850位志工及5個宮廟參與今年送暖。

議會統計，自2011年起連續舉辦寒冬送暖，號召公益團體及社會善心人士共同照顧弱勢邊緣戶家庭，今年送暖1823戶創最高紀錄，累計11年送暖達1萬6172戶。

寒冬聯合送暖將於11月13日下午在議會前廣場辦理，將引進創意市集與義煮團隊，提供愛心餐食、闔家闖關遊戲、義診、祈福等活動，讓弱勢家戶感受滿滿溫暖。

寒冬聯合送暖將於11月13日下午在議會前廣場辦理，將引進創意市集與義煮團隊，提供愛心餐食、闔家闖關遊戲、義診、祈福等活動。（記者王榮祥攝）

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