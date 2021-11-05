為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶救血荒 高鐵台南站祭出獨家小禮物鼓勵民眾挽袖

    高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

    2021/11/05 21:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」疫情的影響，各地醫療院所陸續出現血庫存量不足的窘境，高鐵台南站今天舉辦捐血活動，特地祭出只送不賣的獨家小禮物，號召民眾發揮愛心，踴躍挽袖，統計後，獲捐160袋熱血。

    高鐵台南站今天舉行「寒冬送暖‧捐血傳愛」活動，不少員工、旅客，以及熱心民眾熱情響應，獻出愛心；站長毛家鵬表示，自2012年開辦以來，已邁入第10年，累計超過1.2萬名捐血人熱血參與，共募集1.4萬袋熱血，挹注血庫。

    活動一開始，高鐵台南站包含站務、維修、行控，還有站內店家等，陸續排隊挽袖捐熱血，力挺這次的活動；而台鐵沙崙站、鐵路警察局台南站，以及鄰近的長榮大學等，為了響應捐血活動，也發動同仁、師生前來捐血，愛心不落人後。

    為了感謝捐血人的熱情參與，準備實用的「台灣高鐵自動摺傘」，捐出1袋熱血的民眾即可獲贈1支，捐出第2袋則有「列車長造型隨身碟」，站方強調，這都是只送不賣的高鐵獨家小禮物。

    長榮大學郭姓學生指出，在歲末到處缺血時，響應寒冬送暖捐血，希望幫助更多的人；台鐵台南站陳姓站務員也提到，自己是AB型的血液，現在最缺，很開心參與捐血活動。

    高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康醫療網》捐血一袋不只救到一命！ 專家解析血液用途
    2021/11/05 10:33

    健康醫療網》捐血一袋不只救到一命！ 專家解析血液用途
    缺血！新竹捐血中心各血型都告急 籲民眾踴躍捐血
    2021/11/01 19:56

    缺血！新竹捐血中心各血型都告急 籲民眾踴躍捐血

    「她」客串天之驕女 五千條褲秒斷貨
    全台血庫告急 民進黨桃市黨部號召挽袖捐熱血
    2021/10/31 19:55

    全台血庫告急 民進黨桃市黨部號召挽袖捐熱血
    高鐵沿線11站捐血傳愛 捐一袋血送高鐵傘一支
    2021/10/29 16:56

    高鐵沿線11站捐血傳愛 捐一袋血送高鐵傘一支

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播