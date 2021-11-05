搶救血荒 高鐵台南站祭出獨家小禮物鼓勵民眾挽袖

高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

2021/11/05 21:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」疫情的影響，各地醫療院所陸續出現血庫存量不足的窘境，高鐵台南站今天舉辦捐血活動，特地祭出只送不賣的獨家小禮物，號召民眾發揮愛心，踴躍挽袖，統計後，獲捐160袋熱血。

高鐵台南站今天舉行「寒冬送暖‧捐血傳愛」活動，不少員工、旅客，以及熱心民眾熱情響應，獻出愛心；站長毛家鵬表示，自2012年開辦以來，已邁入第10年，累計超過1.2萬名捐血人熱血參與，共募集1.4萬袋熱血，挹注血庫。

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活動一開始，高鐵台南站包含站務、維修、行控，還有站內店家等，陸續排隊挽袖捐熱血，力挺這次的活動；而台鐵沙崙站、鐵路警察局台南站，以及鄰近的長榮大學等，為了響應捐血活動，也發動同仁、師生前來捐血，愛心不落人後。

為了感謝捐血人的熱情參與，準備實用的「台灣高鐵自動摺傘」，捐出1袋熱血的民眾即可獲贈1支，捐出第2袋則有「列車長造型隨身碟」，站方強調，這都是只送不賣的高鐵獨家小禮物。

長榮大學郭姓學生指出，在歲末到處缺血時，響應寒冬送暖捐血，希望幫助更多的人；台鐵台南站陳姓站務員也提到，自己是AB型的血液，現在最缺，很開心參與捐血活動。

高鐵台南站舉辦捐血活動，民眾熱情響應。（高鐵台南站提供）

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