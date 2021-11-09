虎頭蜂群入侵民宅築巢 專家1小時為2戶解除大患

除蜂專家拿出殺蟲劑噴灑虎頭蜂巢。（記者陳賢義攝）

2021/11/09 12:34

〔記者陳賢義／台東報導〕台東近日不但蜂螫意外頻傳，就連住宅區也遭毒蜂入侵築巢，台東市知本地區傳出民宅虎頭蜂滿天飛舞，一對女兒都旅外打拚的老夫婦飽受驚嚇，二樓陽台屋簷築了1個如藍球般大小的虎頭蜂巢，就連對門鄰居二樓陽台樑柱也被佔據，2家人每天都猶如驚弓之鳥，唯恐不小心驚擾就慘遭蜂螫，縣農處外包捕蜂專家今「為民除害」，建業里長王正元全程護安，一網打盡。

捕蜂專家熟練架上高梯，小心翼翼的取出殺蟲劑全面噴灑，再以套網封住蜂巢所有可能逃竄的出口，隨後拿出工具敲擊成片，漏網之蜂殺出重圍，一會兒就毫無招架之力墜落在街道上，用盡殘力不斷掙扎，最終也難抵藥效一命嗚呼。順利摘除老夫婦二樓陽台屋簷的虎頭蜂巢，捕蜂專家不停歇，又趕赴對面住家，不到1個鐘頭就替2戶人家解除心頭大患，全程相陪守護安全的王正元，才得以放下心頭大石，住戶讚譽「有里長真好」。

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消防單位，民眾遇到蜂巢莫慌張，切記勿拍打攻擊蜂巢，可撥打1999由專人協助排除危害；若遭蜂螫出現嚴重過敏反應要立即就醫，並撥打119尋求協助。尤其秋冬雖很適合戶外健行活動，卻是虎頭蜂活躍的時節，民眾的不小心有可能引發蜂群防衛攻擊，盡量穿著淺色衣物，勿擦香水及使用有香味的化妝品。

捕蜂專家起出套網堵住蜂巢可逃竄出口。（記者陳賢義攝）

飛竄出的虎頭蜂用盡殘力不斷掙扎，最後仍是一命嗚呼。（記者陳賢義攝）

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