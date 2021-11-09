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    11/09 各報重點新聞一覽

    國衛院與相關研究團隊發表全身性紅斑狼瘡研究新發現。（記者林惠琴攝）

    國衛院與相關研究團隊發表全身性紅斑狼瘡研究新發現。（記者林惠琴攝）

    2021/11/09 06:14

    自由時報

    國衛院領先全球》全身性紅斑狼瘡 致病源頭找到了

    國家衛生研究院昨發表全球首次解開蛋白激酶GLK（又名MAP4K3）基因變異，是全身性紅斑狼瘡（SLE）致病關鍵，可望經由基因檢測、定期追蹤相關基因變異的民眾，及早確診、治療，已開發檢測套組，正申請專利，最快兩年後有機會臨床應用。

    詳見國衛院領先全球》全身性紅斑狼瘡 致病源頭找到了

    中共滲透校園 恐不只清大 政府將全面清查各校

    本報昨日獨家披露，中共官方機構「清華海峽研究院」透過清大校友會，在國立清華大學設置在台分支機構「新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才等業務，涉違反兩岸條例。陸委會主委邱太三昨在立法院內政委員會指出，將對所有大專院校進行完整檢視，調查是否有類似違反法規情形。

    詳見中共滲透校園 恐不只清大 政府將全面清查各校

    10月出口首破400億美元 單月新高

    十月出口再創新高，首度破四百億美元！財政部昨公布十月出口四○一．四億美元，年增二十四．六％，連續十六個月成長。財政部統計處長蔡美娜指出，前十月出口、進口及資本設備進口均提前刷新全年新高，產銷能量可望延續，未來半年不看淡；預料十一月出口年增二十二％至二十六％，今年出口將首度突破四千億美元。

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    聯合報

    美日放寬邊境管制 我兩劑疫苗達六成才有機會

    美國和日本從八日起，實施最新入境規定，放寬邊境管制。隨著各國陸續開放，雖然我國疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中昨天說，兩劑疫苗涵蓋率若達六成，才有機會鬆綁邊境，在未達成目標前，不會啟動任何新邊境措施。目前第一劑疫苗涵蓋率逾七成四，第二劑逾三成七。

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    調查局長換人 內定王俊力

    國內情治機關龍頭人事將異動。外傳調查局長呂文忠歸建檢察體系，局長遺缺內定由桃園地檢署檢察長王俊力接任；消息人士證實，王俊力擅長國家安全、社會治安案件查察，如無意外，人事案近日由行政院核定、公告。

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    中國時報

    邱太三：台灣要備戰 絕不主動引戰

    共機頻頻侵擾我方西南空域，台海局勢引發國際關注，陸委會主委邱太三昨（8）日在立法院答詢強調，面對大陸軍備擴張，台灣要備戰，但絕不會主動引戰，他更稱蔡政府執政6年來，從不挑釁過對岸。當前大陸面臨內外政經濟情況挑戰，邱太三研判，北京將持續採取「複合式」對台施壓策略，政府將持續關注中共動向與區域情勢。

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    自購即期AZ莊人祥稱供貨不足 柯批白痴理由

    政府自購59.4萬劑AZ疫苗到貨，效期竟然僅剩不到1個月，採購內情引發各方爭議。中央疫情指揮中心發言人莊人祥解釋因供貨不足導致。台北市長柯文哲8日指出，「莊人祥是認為我智商不到70是不是？」可以找好一點的理由，莊認錯就好了，不必囉哩叭唆講一大堆。

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    陸委會主委邱太三昨在立法院內政委員會指出，將對所有大專院校進行完整檢視，調查是否有類似違反法規情形。

    陸委會主委邱太三昨在立法院內政委員會指出，將對所有大專院校進行完整檢視，調查是否有類似違反法規情形。

    近1年出口統計。

    近1年出口統計。

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