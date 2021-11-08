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    好人好事八德獎唯一未成年 屏東高工黃詮佑「補路」獲獎

    黃詮佑榮獲今年的全國好人好事八德獎，是唯一的未成年學子。（記者陳彥廷攝）

    黃詮佑榮獲今年的全國好人好事八德獎，是唯一的未成年學子。（記者陳彥廷攝）

    2021/11/08 19:19

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣是農業大縣，許多田間道路交通繁忙，但缺乏定期維護易致坑洞而有摔車風險，九如鄉民黃成財不僅自掏腰包買瀝青補路，還拉兒子黃詮佑一起投入，今年黃詮佑獲縣長潘孟安推薦，獲得全國好人好事八德獎殊榮，還是唯一的未成年學子，他還發願要把獎金捐給鄉內學校的低收入戶購置校服，善行感人。

    經營冷氣維修行的黃成財有感路不平的事故，輕則受傷、重則致命，從24年前開始犧牲休假投入補路，更創立九如路平慈善協會四處補路，至今全屏東有8個分會，有時還會跨高屏溪到高雄，他秉持挽救一個人就是救一個家庭的理念不輟，去年獲全國好人好事八德獎表揚，兒子今年接棒。

    就讀屏東高工電機科的黃詮佑，每個周日早上六點半他就已跟隨爸媽及平協會的志工腳步出門，四處填補一個又一個的坑洞，從國小三年級開始，至今出勤時數已逾3000小時。

    黃成財說，屏東砂石場多，重車出入頻繁，柏油路雨後更易現凹洞，而公部門經費有限，每條路重鋪一遍就要用1、20年，因此很多坑洞沒辦法即時修補，他起心動念自己補，而每次出勤，光瀝青、便當、油錢等支出，加起來一趟至少要花1萬元，自掏腰包花費已逾100萬元。

    小時候只能協助物資準備、插旗的黃詮佑，則是跟著父親從小開始鋪，現在不僅可以扛瀝青，還開始學習操作壓路機，現在要補瀝青都難不了他，他還透過學校課程有相關的GPS定位，將只有重新刨鋪才能治本的路段定位，提供給公部門參考排程動工，黃詮佑表示，看著被鋪平的馬路，總是讓他很有成就感

    黃詮佑的亮眼且獨特的經歷讓他在154名參賽者中脫穎而出，更是其中唯一尚未成年的高中學子。「對的事就持之以恆」，黃詮佑對獲獎是相當謙虛，除將獎金發給鄉內學校低收入戶購置校服外，也盼發揮影響力，連結資源幫助協會購置推高機、車輛等，並招募更多志工投入，攜手保護用路人行車安全。

    黃詮佑（黃帽者）至今參與鋪路已超過3000小時，榮獲今年的全國好人好事八德獎，是唯一的未成年學子。（記者陳彥廷攝）

    黃詮佑（黃帽者）至今參與鋪路已超過3000小時，榮獲今年的全國好人好事八德獎，是唯一的未成年學子。（記者陳彥廷攝）

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