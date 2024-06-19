東隆宮現彩虹祝福！屏東青年單車環島啟程 號召遊子9月回家迎王

環島車隊19日從東隆宮出發時，突現美麗彩虹，大家開心驚呼「是王爺公送的祝福」。（讀者提供）

2024/06/19 12:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕三年一科的「迎王平安祭典」今年9月開始接連在屏東琉球、東港及南州3個鄰近的鄉鎮舉辦，在地青年計畫7天騎單車環島宣傳屏東迎王，今天（19日）一早從東港東隆宮熱血出發，當時東隆宮上方突然出現一道彩虹，車隊成員開心歡呼；上午10點半經過屏東縣政府，縣長周春米率縣府團隊熱情迎接，還幫車隊成員擦精油消暑。

屏東縣長周春米表示，三年一科的東港迎王是台灣重要的無形文化資產，不只是地方的宗教盛事，更體現人文、歷史、傳承的精神，而為保存王爺信仰與王船工藝打造的屏東王船文化館，預計9月試營運，希望打響「屏東迎王」的品牌，讓人一提到迎王就聯想到屏東。

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大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋2015年曾騎單車環島宣傳迎王，今科再次發起「屏東迎王、千里騎福」行動，以「回家迎王」號召屏東遊子加入騎程行列。縣府代表、東港東隆宮董事長潘慶士及車隊向溫王爺焚香祝禱，祈求一路平安。

千里騎福行動今天（19日）上午7時從東港東隆宮出發，出發時東隆宮上方突現一道美麗的彩虹，成員們開心驚呼「是王爺公送給我們的祝福！」

單車環島途經台南、嘉義、台中、新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東等縣市，預計25日抵達終點站東隆宮，歡迎民眾在各停靠站為車隊加油打氣，還有機會領取到限量的屏東迎王紀念毛巾。

徐鳴懋說，有13位在地青年騎全程、20多位大鵬灣觀光產業聯盟成員響應行動，其中包括餐飲、民宿、伴手禮的業者，寧願放棄7天不做生意、不上班，十分熱血與虔敬，呼應東港鎮地方上長年流傳的一句話：「你不一定要回家過年，但一定要回家迎王」，可見迎王祭典對當地人的重要性。

甲辰正科屏東三大迎王平安祭典，以小琉球三隆宮9月3日至9月9日打頭陣，接著東港東隆宮於9月28日至10月5日登場，南州溪洲代天府則是自11月13日至18日壓軸。

屏東縣長周春米和車隊成員擊掌加油。（記者羅欣貞攝）

在地青年單車環島號召各地遊子回家迎王。（記者羅欣貞攝）

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