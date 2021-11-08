4年聘57玉山學者多短期駐台 大學盼配套長期留人

日本東京大學前副校長北森武彥是微奈米流體技術先驅，去年2月受清華大學邀請擔任玉山學者，除了教學研究，更帶來產學創新，跨國合作與新創公司等。（資料照，清大提供）

2021/11/08 00:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部祭「玉山計畫」，年薪最高加500萬元以招攬國際資深學者，4年來已聘57位「玉山學者」，但相關大學發現，資深學者除非退休才會留在台灣「第二春」，否則多屬短期駐台，盼政府增實驗室補助、博士後研究助理名額等誘因，吸引這些國際級大師長期留台，也呼籲玉山計畫持續別斷炊。

清華大學研發長曾繁根表示，110年玉山學者申請4人、通過2人，通過率比各校平均高一些，且通過申請的學者也大多會來，如2年前來的東京大學前副校長北森武彥，在今年就帶來1億元的效益，且感覺清大與日本的合作成果豐碩，且台灣跟日本關係密切，地緣較近，學者質量也不錯，很多日本學者快要退休，可以帶著很大研究能量，引進產業界互動等，至於美國會有學者來，但多是兼任短期。

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陽明交通大學研發長蔡金吾表示，110年玉山學者申請6人、通過2人，與往年差不多，但分析來台短期訪問較無問題，真正長期來台的則多是退休學者，已有2名日本、1名法國，但目前困境是，退休者退出實驗室與過往團隊，等於來台要重新組織，因此退休學者來台多數任務轉為指導台灣中生代師生，建議未來玉山計畫「求精不求多」，甚至補助實驗室、初始研究費、博士後研究員名額等，其他亞洲國家在挖角資深學者也是上述相同策略及配套。

成功大學研發長林財富說，110年玉山學者申請4人、通過2人，通過率與往年接近，目前校內共有18名玉山學者，點出資深學者多短期來台，如新加坡國立大學行政副校長劉立方每年來台3個月，但今年遇到疫情需多日檢疫隔離，必須真正喜歡台灣才願意付出時間；另今年5月也有日本埼玉大學甫退休的教授高木優來台，帶來新的生物技術與農業科技，其過去與成大師生有合作，再加上台、日文化接近，喜歡成大研究環境而願意來台；但通常資深學者除非退休或轉換跑道，否則大部分都有研究團隊，不一定能完全放下，玉山計畫較難挖角，建議政府相關配套乃至防疫措施能更彈性，才有機會。

台灣大學研發長李百祺表示，110年玉山學者申請4人、通過3人，今年較往年高，主因是台大校內審查嚴謹，經過4年累積，已漸漸熟悉教育部審查標準，先前聘到法國國家科學院院士Jean-Marc Egly短期訪問，而去年通過延攬的英國牛津大學教授Stephen Payne（取中文名：潘斯文）則是全職，約50歲左右，非退休狀態，其願來台研判是生涯規劃；建議官方持續支持玉山計畫，但玉山學者1期補助3年，盼提供展延或同1人續審，讓其持續留台。

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教育部玉山計畫透過年增最高500萬元薪水，從107年至今4年，已聘僱資深學者57人，執行計畫的大學建議，應持續延續計畫不斷炊，並搭配實驗室經費、補助博士後研究生及研究助理等名額，增加誘因讓資深學者願長期留台。（資料照）

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