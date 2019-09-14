獨家》教部率大學校長團赴歐延攬玉山學者 管中閔「另有要事」

2019-09-14 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕爭搶國際優秀人才，教育部政次劉孟奇今天率領16所頂尖大學校長團啟程赴歐洲、招攬玉山學者和玉山青年學者，包括比利時、荷蘭及英國，除參訪當地知名大學外，更舉辦「台英高教論壇」和「台英大學校長論壇」，多數由大學校長親自出馬，但台大校長管中閔跟教育部表達「另有要事」，改派副校長羅清華代表參與。

教育部高教司長朱俊彰表示，比利時和荷蘭兩國的我國留學生和青年學者比較少，因此以參訪當地知名大學、交流科研合作和創新為主，英國則是招攬玉山學者和玉山青年學者的重頭戲，大多數學校是校長親自參與，台大校長管中閔則表達「另有要事」，改由副校長羅清華代表參與，駐英教育組已邀請英國牛津大學、劍橋大學等校的學者、青年學者和我國畢業生，直接與各大學面談。

司長朱俊彰說明，這次出訪的時間有點尷尬，我國的大學在9月9日多已開學，之前卻恰巧遇到英國等國大學剛好放假，又要趕在國會開始審預算之前，大學校長也多忙於校務。此行約有16所大學參加，包括中山、清大、成大、北醫、中正丶中央、亞洲、虎尾、台師大及東華大學等是由校長親自參與。

教育部去年推出玉山學者計畫和玉山青年學者計畫，大手筆向國際學者招手，玉山學者計畫向國際攬才，強化大學和國際連結，玉山青年學者計畫引進國際優秀年輕人才，活化大學研究能量，去年通過台成清交等14校提出46人聘任案，玉山學者21人，玉山青年學者25人。

才剛從德國返台、與德國漢堡大學簽雙聯學位，中山大學校長鄭英耀再前往歐洲攬才，他受訪表示，赴比利時與荷蘭參訪的我國大學，多是已有合作的學校或即將簽約的學校視之為重點，中山大學國際產學聯盟Gloria和比利時的魯汶大學丶根特大學有政治和教育的博士雙聯學位，目前也正在談管理丶光電丶材料等雙聯學位，和荷蘭的埃因霍溫高科技園區也有雙邊合作，12月份將由中山大學主導帶領南台灣5個大學前往荷蘭作技術專利展示，透過此科學園區的介紹，讓歐洲廠商了解我國大學的優秀科研能力。

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